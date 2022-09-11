Спецоперация, 11 сентября: остановка блока ЗАЭС, разговор Путина и Макрона
Спецоперация, 11 сентября: остановка последнего блока ЗАЭС, разговор Путина и Макрона
Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, Минобороны РФ озвучило потери украинских сил на двух направлениях, а член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что последний работавший на Запорожской АЭС шестой энергоблок был остановлен.
По данным властей, был применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов, сообщили власти Запорожской области. При этом электроснабжение Запорожской области, по словам Рогова, осуществляется без перебоев.
Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации вследствие постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов из-за обстрелов высоковольтных линий и энергетической инфраструктуры, отметили власти.
В комментарии РИА Новости Рогов отметил, что запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен после прекращения обстрелов со стороны украинских войск и отдаления линии фронта.
Ход операции
Оборонное ведомство России в воскресенье сообщило, что на николаево-криворожском и харьковском направлениях с 6 по 10 сентября потери Украины составили свыше 4 тысяч убитыми, 8 тысяч ранеными.
Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинской армии в Харьковской области - нанесены удары по подразделениям украинских 14-й и 92-й механизированных бригад, 113-й бригады территориальной обороны.
ВС РФ в ходе ударов в Харьковской области поразили в том числе пункт дислокации иностранных наемников - в районе населенного пункта Клугино-Башкировка.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары ракетными комплексами "Искандер" по 28-й бригаде украинских войск в Красноармейске в ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, также сбиты четыре беспилотника в районах Херсонской области, Николаевской области и ДНР.
Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
Разговор Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидеры обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин обратил внимание Макрона на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, а также информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты Запорожской АЭС, подчеркнув необходимость воздействия на Киев, чтобы обстрелы были немедленно прекращены.
Стороны, отметили в Кремле, выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
Кроме того, президент России акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Еще одной темой, которую обсудили президенты, стала продовольственная безопасность, в разговоре была подтверждена позиция, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться развивающимся странам.
В этой связи Путин подчеркнул важность отсутствия препятствий по линии Еврокомиссии поставкам российских сельхозпродуктов и удобрений в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.
Елисейский дворец по итогам разговора двух президентов, в свою очередь, сообщил, что Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.
МАГАТЭ в воскресенье заявило о начале консультаций о создании вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.