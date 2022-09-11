https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816009102.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2022 - РИА Новости, 11.09.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:26
2022-09-11T16:26
2022-09-11T16:26
инфографика
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. За последние четыре дня в ДНР переброшены подразделения изюмско-балаклейской группировки, чтобы ускорить достижение целей спецоперации.Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы восемь пунктов управления, 103 района скопления живой силы и техники, 43 артиллерийские расчета, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8, четыре беспилотника, две баллистические ракеты "Точка-У", две американские противорадиолокационные ракеты HARM и 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 831 реактивная система залпового огня, 4883 танка и другие бронемашины, 3378 орудий полевой артиллерии и 5469 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 сентября 2022 года
Части Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. За последние четыре дня в ДНР переброшены подразделения изюмско-балаклейской группировки, чтобы ускорить достижение целей спецоперации.
Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы восемь пунктов управления, 103 района скопления живой силы и техники, 43 артиллерийские расчета, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8, четыре беспилотника, две баллистические ракеты "Точка-У", две американские противорадиолокационные ракеты HARM и 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 831 реактивная система залпового огня, 4883 танка и другие бронемашины, 3378 орудий полевой артиллерии и 5469 единиц автомобильной техники.