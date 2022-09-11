https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816009102.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2022 - РИА Новости, 11.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:26

2022-09-11T16:26

2022-09-11T16:26

инфографика

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. За последние четыре дня в ДНР переброшены подразделения изюмско-балаклейской группировки, чтобы ускорить достижение целей спецоперации.Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы восемь пунктов управления, 103 района скопления живой силы и техники, 43 артиллерийские расчета, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8, четыре беспилотника, две баллистические ракеты "Точка-У", две американские противорадиолокационные ракеты HARM и 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 831 реактивная система залпового огня, 4883 танка и другие бронемашины, 3378 орудий полевой артиллерии и 5469 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика