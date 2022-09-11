https://ria.ru/20220911/slutskiy-1815985251.html

Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 11.09.2022

Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:56

2022-09-11T13:56

2022-09-11T13:56

политика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815976979_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_eba9f1164e6ca9c515b62757169d45f2.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве."Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве, на участке 587 в Бутырском районе", - сообщил Telegram-канал ЛДПР.

https://ria.ru/20220910/deg-1815908184.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, единый день голосования — 2022