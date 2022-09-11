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Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 11.09.2022
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Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 11.09.2022
Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:56
2022-09-11T13:56
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве."Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве, на участке 587 в Бутырском районе", - сообщил Telegram-канал ЛДПР.
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Единый день голосования — 2022
13:56 11.09.2022
 
Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Лидер ЛДПР Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий голосует на избирательном участке в Москве
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий голосует на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий голосует на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве.
"Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве, на участке 587 в Бутырском районе", - сообщил Telegram-канал ЛДПР.
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ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРЕдиный день голосования — 2022
 
 
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