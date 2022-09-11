https://ria.ru/20220911/slutskiy-1815985251.html
Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 11.09.2022
Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:56
2022-09-11T13:56
2022-09-11T13:56
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве."Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве, на участке 587 в Бутырском районе", - сообщил Telegram-канал ЛДПР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Единый день голосования — 2022
Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Лидер ЛДПР Слуцкий проголосовал на муниципальных выборах в Москве