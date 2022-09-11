https://ria.ru/20220911/shveytsariya-1816060831.html

СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян

СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян - РИА Новости, 11.09.2022

СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян

Швейцарии придется поддержать решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет издание Watson. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:35

2022-09-11T22:35

2022-09-11T23:36

в мире

швейцария

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Швейцарии придется поддержать решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет издание Watson.Watson напомнило, что еще в феврале Берн поддержал ЕС в визовом вопросе. Тогда союз ограничил въезд на свою территорию российских чиновников и бизнесменов. Таким же образом пришлось поступить и Швейцарии. Теперь же страна должна вслед за ЕС приостановить визовое соглашение с Россией, говорится в статье.Всего с начала года Швейцария выдала россиянам около семи тысяч шенгенских виз.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. С этого момента к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

https://ria.ru/20220911/chernogoriya-1816026637.html

швейцария

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в мире, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, россия