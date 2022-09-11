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СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян - РИА Новости, 11.09.2022
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СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян
СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян - РИА Новости, 11.09.2022
СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян
Швейцарии придется поддержать решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет издание Watson. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:35
2022-09-11T23:36
в мире
швейцария
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Швейцарии придется поддержать решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет издание Watson.Watson напомнило, что еще в феврале Берн поддержал ЕС в визовом вопросе. Тогда союз ограничил въезд на свою территорию российских чиновников и бизнесменов. Таким же образом пришлось поступить и Швейцарии. Теперь же страна должна вслед за ЕС приостановить визовое соглашение с Россией, говорится в статье.Всего с начала года Швейцария выдала россиянам около семи тысяч шенгенских виз.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. С этого момента к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
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в мире, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
В мире, Швейцария, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
22:35 11.09.2022 (обновлено: 23:36 11.09.2022)
 
СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян

Watson: Евросоюз вынуждает Швейцарию присоединиться к визовым ограничениям для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Швейцарии придется поддержать решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет издание Watson.
"Швейцария как ассоциированный член Шенгенского пространства ориентируется на гармонизацию визовой политики в странах Шенгена", — приводит издание заявление Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM).
Watson напомнило, что еще в феврале Берн поддержал ЕС в визовом вопросе. Тогда союз ограничил въезд на свою территорию российских чиновников и бизнесменов. Таким же образом пришлось поступить и Швейцарии. Теперь же страна должна вслед за ЕС приостановить визовое соглашение с Россией, говорится в статье.
Всего с начала года Швейцария выдала россиянам около семи тысяч шенгенских виз.
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. С этого момента к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
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