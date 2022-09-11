https://ria.ru/20220911/ranenyy-1816014868.html
В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.09.2022
В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:44
2022-09-11T16:44
2022-09-11T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Петровского ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220911/kupyansk-1816005031.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле ВСУ Петровского района Донецка