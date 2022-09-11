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В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.09.2022
В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:44
2022-09-11T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Петровского ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
16:44 11.09.2022
 
В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Петровского ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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