https://ria.ru/20220911/ranenyy-1816014868.html

В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.09.2022

В Донецке ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:44

2022-09-11T16:44

2022-09-11T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Петровского ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220911/kupyansk-1816005031.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика