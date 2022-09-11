https://ria.ru/20220911/rakety-1815982870.html
ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области
ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022
ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области
Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У" и два американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:28
2022-09-11T13:28
2022-09-11T13:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У" и два американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в документе.Отмечается, что кроме того, в районе Новой Каховки в Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Харьковская область
ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области
Минобороны: ВС России сбили две "Точки-У" и две ракеты HARM в Харьковской области