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ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/rakety-1815982870.html
ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области
ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022
ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области
Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У" и два американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:28
2022-09-11T13:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У" и два американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в документе.Отмечается, что кроме того, в районе Новой Каховки в Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Харьковская область
13:28 11.09.2022
 
ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области

Минобороны: ВС России сбили две "Точки-У" и две ракеты HARM в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У" и два американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
"В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в документе.
Отмечается, что кроме того, в районе Новой Каховки в Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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