https://ria.ru/20220911/rakety-1815982870.html

ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области

ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022

ВС России сбили четыре украинские ракеты в Харьковской области

Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У" и два американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:28

2022-09-11T13:28

2022-09-11T13:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные сбили две украинские ракеты "Точка-У" и два американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в документе.Отмечается, что кроме того, в районе Новой Каховки в Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область