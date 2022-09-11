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В Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 11.09.2022
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В Анталье вспыхнул лесной пожар
В Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 11.09.2022
В Анталье вспыхнул лесной пожар
В турецкой Анталье произошел лесной пожар, сообщила газета Dünya. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T18:13
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в мире
анталья (провинция)
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АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. В турецкой Анталье произошел лесной пожар, сообщила газета Dünya.Уточняется, что огонь начал распространяться в лесном массиве в районе Ортакёй квартала Ташлычай. Причины возгорания пока не установлены.Спасатели тушат пожар с воздуха и земли, пытаются взять огонь под контроль.
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в мире, анталья (провинция), турция
В мире, Анталья (провинция), Турция
18:13 11.09.2022 (обновлено: 18:40 11.09.2022)
 
В Анталье вспыхнул лесной пожар

Dünya: в Анталье по неустановленной причине вспыхнул лесной пожар

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в Турции
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Тушение лесных пожаров в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. В турецкой Анталье произошел лесной пожар, сообщила газета Dünya.
Уточняется, что огонь начал распространяться в лесном массиве в районе Ортакёй квартала Ташлычай. Причины возгорания пока не установлены.

"Группы регионального управления лесного хозяйства Антальи были направлены в этот район после уведомления окружающих, которые видели дым", — пишет издание.

Спасатели тушат пожар с воздуха и земли, пытаются взять огонь под контроль.
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 14:21
В Турции вспыхнул лесной пожар в районе АЭС "Аккую"
 
В миреАнталья (провинция)Турция
 
 
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