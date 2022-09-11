https://ria.ru/20220911/pozhar-1816030010.html

В Анталье вспыхнул лесной пожар

В Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 11.09.2022

В Анталье вспыхнул лесной пожар

В турецкой Анталье произошел лесной пожар, сообщила газета Dünya. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T18:13

2022-09-11T18:13

2022-09-11T18:40

в мире

анталья (провинция)

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805941875_17:0:1297:720_1920x0_80_0_0_4da21fa1a4cd23802afcc21506a9424f.jpg

АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. В турецкой Анталье произошел лесной пожар, сообщила газета Dünya.Уточняется, что огонь начал распространяться в лесном массиве в районе Ортакёй квартала Ташлычай. Причины возгорания пока не установлены.Спасатели тушат пожар с воздуха и земли, пытаются взять огонь под контроль.

https://ria.ru/20220907/turtsiya-1815143554.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анталья (провинция), турция