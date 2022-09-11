https://ria.ru/20220911/pozhar-1816030010.html
В Анталье вспыхнул лесной пожар
В Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 11.09.2022
В Анталье вспыхнул лесной пожар
В турецкой Анталье произошел лесной пожар, сообщила газета Dünya. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T18:13
2022-09-11T18:13
2022-09-11T18:40
в мире
анталья (провинция)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805941875_17:0:1297:720_1920x0_80_0_0_4da21fa1a4cd23802afcc21506a9424f.jpg
АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. В турецкой Анталье произошел лесной пожар, сообщила газета Dünya.Уточняется, что огонь начал распространяться в лесном массиве в районе Ортакёй квартала Ташлычай. Причины возгорания пока не установлены.Спасатели тушат пожар с воздуха и земли, пытаются взять огонь под контроль.
https://ria.ru/20220907/turtsiya-1815143554.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805941875_284:0:1244:720_1920x0_80_0_0_33bdc62f4872021367059533e7b3d893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), турция
В мире, Анталья (провинция), Турция
18:13 11.09.2022 (обновлено: 18:40 11.09.2022)
В Анталье вспыхнул лесной пожар
Dünya: в Анталье по неустановленной причине вспыхнул лесной пожар