https://ria.ru/20220911/pozhar-1815958994.html

В Саратове горело здание больницы

В Саратове горело здание больницы - РИА Новости, 11.09.2022

В Саратове горело здание больницы

Трехэтажный корпус больницы Саратовского государственного медицинского университета горел в Саратове, проводилась эвакуация персонала и сотрудников, никто не... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:33

2022-09-11T10:33

2022-09-11T10:48

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Трехэтажный корпус больницы Саратовского государственного медицинского университета горел в Саратове, проводилась эвакуация персонала и сотрудников, никто не пострадал, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.Сообщение о возгорании в подвале первого корпуса СГМУ по адресу: улица Большая Садовая, 137, поступило в 10.09 (9.09 мск)."Силы и средства выехали по (повышенному) вызову номер 2. Здание трехэтажное, хирургическое отделение. Проводилась эвакуация. В 10.33 (9.33 мск) - локализация на площади 5 квадратных метров и ликвидация (пожара). Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе главка.Как уточнила журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Наталия Куличенкова, пожарные и медперсонал университетской больницы эвакуировали 76 пациентов. "Проводится проверка по факту пожара и установлению причины (возгорания)", - отметила она.Как уточнил зампред правительства области - министр здравоохранения Олег Костин, в университетской клинической больнице №1 имени Миротворцева в хирургическом корпусе в подвальном помещении наблюдалось сильное задымление. "В настоящее время задымление ликвидируется, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220911/avtobus-1815953657.html

саратов

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)