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В Саратове горело здание больницы
В Саратове горело здание больницы - РИА Новости, 11.09.2022
В Саратове горело здание больницы
Трехэтажный корпус больницы Саратовского государственного медицинского университета горел в Саратове, проводилась эвакуация персонала и сотрудников, никто не... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:33
2022-09-11T10:33
2022-09-11T10:48
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Трехэтажный корпус больницы Саратовского государственного медицинского университета горел в Саратове, проводилась эвакуация персонала и сотрудников, никто не пострадал, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.Сообщение о возгорании в подвале первого корпуса СГМУ по адресу: улица Большая Садовая, 137, поступило в 10.09 (9.09 мск)."Силы и средства выехали по (повышенному) вызову номер 2. Здание трехэтажное, хирургическое отделение. Проводилась эвакуация. В 10.33 (9.33 мск) - локализация на площади 5 квадратных метров и ликвидация (пожара). Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе главка.Как уточнила журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Наталия Куличенкова, пожарные и медперсонал университетской больницы эвакуировали 76 пациентов. "Проводится проверка по факту пожара и установлению причины (возгорания)", - отметила она.Как уточнил зампред правительства области - министр здравоохранения Олег Костин, в университетской клинической больнице №1 имени Миротворцева в хирургическом корпусе в подвальном помещении наблюдалось сильное задымление. "В настоящее время задымление ликвидируется, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:33 11.09.2022 (обновлено: 10:48 11.09.2022)
В Саратове горело здание больницы
В Саратове эвакуировали персонал больницы из-за пожара в подвале
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Трехэтажный корпус больницы Саратовского государственного медицинского университета горел в Саратове, проводилась эвакуация персонала и сотрудников, никто не пострадал, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
Сообщение о возгорании в подвале первого корпуса СГМУ по адресу: улица Большая Садовая, 137, поступило в 10.09 (9.09 мск).
"Силы и средства выехали по (повышенному) вызову номер 2. Здание трехэтажное, хирургическое отделение. Проводилась эвакуация. В 10.33 (9.33 мск) - локализация на площади 5 квадратных метров и ликвидация (пожара). Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе главка.
Как уточнила журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Наталия Куличенкова, пожарные и медперсонал университетской больницы эвакуировали 76 пациентов. "Проводится проверка по факту пожара и установлению причины (возгорания)", - отметила она.
Как уточнил зампред правительства области - министр здравоохранения Олег Костин, в университетской клинической больнице №1 имени Миротворцева в хирургическом корпусе в подвальном помещении наблюдалось сильное задымление. "В настоящее время задымление ликвидируется, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале
.