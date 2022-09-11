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Умер режиссер и оператор Александр Полынников - РИА Новости, 11.09.2022
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Культура
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Умер режиссер и оператор Александр Полынников
Умер режиссер и оператор Александр Полынников - РИА Новости, 11.09.2022
Умер режиссер и оператор Александр Полынников
Советский и российский режиссер, сценарист, кинооператор и продюсер Александр Полынников умер 8 сентября на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T19:08
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Советский и российский режиссер, сценарист, кинооператор и продюсер Александр Полынников умер 8 сентября на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена, актриса Анна Назарьева."Прощание будет завтра. Это зал Хованского крематория, улица Адмирала Корнилова, дом 42, в 10:30", — сказала она.Полынников родился 3 июня 1941 года в Крыму, с 1967-го работал оператором-постановщиком на Одесской киностудии, в 1968-м окончил ВГИК. В 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР за операторскую работу в фильме "Приключения Электроника".В карьере кинематографиста несколько десятков работ. Среди них "Возвращение Мухтара" (режиссер), "Берегите женщин", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Кармелита" (оператор).
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культура, одесская киностудия, вгик
Культура, Одесская киностудия, ВГИК, Культура
19:08 11.09.2022 (обновлено: 19:49 11.09.2022)
 
Умер режиссер и оператор Александр Полынников

Умер оператор фильма "Приключения Электроника", режиссер Александр Полынников

CC BY-SA 4.0 / Ник1949 / Александр ПолынниковКинооператор, сценарист, продюсер и кинорежиссер Александр Полынников
Кинооператор, сценарист, продюсер и кинорежиссер Александр Полынников - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Ник1949 / Александр Полынников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Советский и российский режиссер, сценарист, кинооператор и продюсер Александр Полынников умер 8 сентября на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена, актриса Анна Назарьева.
"Прощание будет завтра. Это зал Хованского крематория, улица Адмирала Корнилова, дом 42, в 10:30", — сказала она.
Полынников родился 3 июня 1941 года в Крыму, с 1967-го работал оператором-постановщиком на Одесской киностудии, в 1968-м окончил ВГИК. В 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР за операторскую работу в фильме "Приключения Электроника".
В карьере кинематографиста несколько десятков работ. Среди них "Возвращение Мухтара" (режиссер), "Берегите женщин", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Кармелита" (оператор).
 
КультураКультураОдесская киностудияВГИК
 
 
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