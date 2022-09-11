https://ria.ru/20220911/pogoda-1816026270.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 11.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Теплая и сырая осенняя погода прогнозируется на предстоящей неделе в Москве, бабьего лета не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:46
2022-09-11T17:46
2022-09-11T17:46
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Теплая и сырая осенняя погода прогнозируется на предстоящей неделе в Москве, бабьего лета не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя готовит нам теплую, но сырую осеннюю погоду. В понедельник скажется влияние циклонической депрессии с юго-запада, из-за чего небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. Ночью будет плюс 5 - плюс 10, днем плюс 10 - плюс 15. Во вторник характер метеоусловий не изменится, но станет на 2-3 градуса теплее", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что в среду циклонический натиск усилится, тучи полностью затянут небосвод, дожди примут обложной характер, а дневная температура упадет до плюс 9 - плюс 14."В четверг и пятницу регион попадет под влияние теплого сектора очередного североатлантического циклона с небольшими очаговыми осадками, но с неустойчивыми просветами, что позволит температурному фону оказаться немного выше положенной климатической нормы. По ночам будет не прохладнее плюс 7 - плюс 12, в дневные часы плюс 13 - плюс 18. В выходные погода не изменится. Бабьего лета не будет", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе ожидается сырая, но теплая осенняя погода
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Теплая и сырая осенняя погода прогнозируется на предстоящей неделе в Москве, бабьего лета не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя готовит нам теплую, но сырую осеннюю погоду. В понедельник скажется влияние циклонической депрессии с юго-запада, из-за чего небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. Ночью будет плюс 5 - плюс 10, днем плюс 10 - плюс 15. Во вторник характер метеоусловий не изменится, но станет на 2-3 градуса теплее", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что в среду циклонический натиск усилится, тучи полностью затянут небосвод, дожди примут обложной характер, а дневная температура упадет до плюс 9 - плюс 14.
"В четверг и пятницу регион попадет под влияние теплого сектора очередного североатлантического циклона с небольшими очаговыми осадками, но с неустойчивыми просветами, что позволит температурному фону оказаться немного выше положенной климатической нормы. По ночам будет не прохладнее плюс 7 - плюс 12, в дневные часы плюс 13 - плюс 18. В выходные погода не изменится. Бабьего лета не будет", - добавил синоптик.