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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 11.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 11.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Теплая и сырая осенняя погода прогнозируется на предстоящей неделе в Москве, бабьего лета не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:46
2022-09-11T17:46
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Теплая и сырая осенняя погода прогнозируется на предстоящей неделе в Москве, бабьего лета не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя готовит нам теплую, но сырую осеннюю погоду. В понедельник скажется влияние циклонической депрессии с юго-запада, из-за чего небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. Ночью будет плюс 5 - плюс 10, днем плюс 10 - плюс 15. Во вторник характер метеоусловий не изменится, но станет на 2-3 градуса теплее", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что в среду циклонический натиск усилится, тучи полностью затянут небосвод, дожди примут обложной характер, а дневная температура упадет до плюс 9 - плюс 14."В четверг и пятницу регион попадет под влияние теплого сектора очередного североатлантического циклона с небольшими очаговыми осадками, но с неустойчивыми просветами, что позволит температурному фону оказаться немного выше положенной климатической нормы. По ночам будет не прохладнее плюс 7 - плюс 12, в дневные часы плюс 13 - плюс 18. В выходные погода не изменится. Бабьего лета не будет", - добавил синоптик.
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
17:46 11.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе ожидается сырая, но теплая осенняя погода

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Теплая и сырая осенняя погода прогнозируется на предстоящей неделе в Москве, бабьего лета не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя готовит нам теплую, но сырую осеннюю погоду. В понедельник скажется влияние циклонической депрессии с юго-запада, из-за чего небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди. Ночью будет плюс 5 - плюс 10, днем плюс 10 - плюс 15. Во вторник характер метеоусловий не изменится, но станет на 2-3 градуса теплее", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что в среду циклонический натиск усилится, тучи полностью затянут небосвод, дожди примут обложной характер, а дневная температура упадет до плюс 9 - плюс 14.
"В четверг и пятницу регион попадет под влияние теплого сектора очередного североатлантического циклона с небольшими очаговыми осадками, но с неустойчивыми просветами, что позволит температурному фону оказаться немного выше положенной климатической нормы. По ночам будет не прохладнее плюс 7 - плюс 12, в дневные часы плюс 13 - плюс 18. В выходные погода не изменится. Бабьего лета не будет", - добавил синоптик.
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию
 
ПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
 
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