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Москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день - РИА Новости, 11.09.2022
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Москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день
Москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день - РИА Новости, 11.09.2022
Москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день
Последний "погожий" день ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:37
2022-09-11T09:37
общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последний "погожий" день ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет последний "погожий" день."Ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве плюс 15-17, в Подмосковье плюс 13-18. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба. Также Тишковец отметил, что прошедшие три теплых дня не стали "прологом" к бабьему лету и с понедельника жителей столичного региона ожидает ухудшение погодных условий.
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общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье), Москва, Погода
09:37 11.09.2022
 
Москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день

Специалист "Фобоса" Тишковец: москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последний "погожий" день ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет последний "погожий" день.
"Ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве плюс 15-17, в Подмосковье плюс 13-18. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба. Также Тишковец отметил, что прошедшие три теплых дня не стали "прологом" к бабьему лету и с понедельника жителей столичного региона ожидает ухудшение погодных условий.
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ОбществоЕвгений ТишковецМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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