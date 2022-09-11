https://ria.ru/20220911/pogoda-1815951532.html

Москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день

Москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день - РИА Новости, 11.09.2022

Москвичей в воскресенье ожидает последний погожий день

Последний "погожий" день ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:37

2022-09-11T09:37

2022-09-11T09:37

общество

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последний "погожий" день ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет последний "погожий" день."Ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве плюс 15-17, в Подмосковье плюс 13-18. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба. Также Тишковец отметил, что прошедшие три теплых дня не стали "прологом" к бабьему лету и с понедельника жителей столичного региона ожидает ухудшение погодных условий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/koronavirus-1814866012.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, погода