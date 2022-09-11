https://ria.ru/20220911/pogibshiy-1816041061.html

В ДНР при обстреле со стороны украинских войск погиб мужчина

В ДНР при обстреле со стороны украинских войск погиб мужчина - РИА Новости, 11.09.2022

В ДНР при обстреле со стороны украинских войск погиб мужчина

Мирный житель ДНР погиб из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:36

2022-09-11T19:36

2022-09-11T19:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мирный

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирный житель ДНР погиб из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Луганское: погиб мужчина 1949 года рождения", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

донецкая народная республика

мирный

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, мирный, украина, сцкк, вооруженные силы украины