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Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2022
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Туризм
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Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ
Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2022
Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ
Мэр столицы Франции Анн Идальго хочет сократить время подсветки Эйфелевой башни с целью экономии электроэнергии, сообщает издание Journal du Dimanche. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:13
2022-09-11T14:04
в мире
анн идальго
париж
франция
туризм
новости - туризм
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ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Мэр столицы Франции Анн Идальго хочет сократить время подсветки Эйфелевой башни с целью экономии электроэнергии, сообщает издание Journal du Dimanche."Во вторник утром Анн Идальго представит план по уменьшению потребляемой электроэнергии в Париже на фоне энергетического кризиса, кризиса покупательной способности и чрезвычайной климатической ситуации. Среди предлагаемых мэром столицы мер будет раннее отключение подсветки Эйфелевой башни", — пишет издание.Сейчас 336 прожекторов, придающих башне золотистый оттенок, отключаются в 1:00 по местному времени (2:00 мск). Согласно плану, их должны отключать в 23:45 (00:45 мск), когда достопримечательность покинут последние посетители.Издание отмечает, что подобная мера носит скорее символический характер.
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в мире, анн идальго, париж, франция, новости - туризм
В мире, Анн Идальго, Париж, Франция, Туризм, Новости - Туризм
10:13 11.09.2022 (обновлено: 14:04 11.09.2022)
 
Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ

Journal du Dimanche: мэр Парижа предложит сэкономить на подсветке Эйфелевой башни

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Мэр столицы Франции Анн Идальго хочет сократить время подсветки Эйфелевой башни с целью экономии электроэнергии, сообщает издание Journal du Dimanche.
"Во вторник утром Анн Идальго представит план по уменьшению потребляемой электроэнергии в Париже на фоне энергетического кризиса, кризиса покупательной способности и чрезвычайной климатической ситуации. Среди предлагаемых мэром столицы мер будет раннее отключение подсветки Эйфелевой башни", — пишет издание.
Сейчас 336 прожекторов, придающих башне золотистый оттенок, отключаются в 1:00 по местному времени (2:00 мск). Согласно плану, их должны отключать в 23:45 (00:45 мск), когда достопримечательность покинут последние посетители.
Издание отмечает, что подобная мера носит скорее символический характер.
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