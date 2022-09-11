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Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ
Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2022
Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ
Мэр столицы Франции Анн Идальго хочет сократить время подсветки Эйфелевой башни с целью экономии электроэнергии, сообщает издание Journal du Dimanche. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:13
2022-09-11T10:13
2022-09-11T14:04
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ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Мэр столицы Франции Анн Идальго хочет сократить время подсветки Эйфелевой башни с целью экономии электроэнергии, сообщает издание Journal du Dimanche."Во вторник утром Анн Идальго представит план по уменьшению потребляемой электроэнергии в Париже на фоне энергетического кризиса, кризиса покупательной способности и чрезвычайной климатической ситуации. Среди предлагаемых мэром столицы мер будет раннее отключение подсветки Эйфелевой башни", — пишет издание.Сейчас 336 прожекторов, придающих башне золотистый оттенок, отключаются в 1:00 по местному времени (2:00 мск). Согласно плану, их должны отключать в 23:45 (00:45 мск), когда достопримечательность покинут последние посетители.Издание отмечает, что подобная мера носит скорее символический характер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, анн идальго, париж, франция, новости - туризм
В мире, Анн Идальго, Париж, Франция, Туризм, Новости - Туризм
10:13 11.09.2022 (обновлено: 14:04 11.09.2022)
Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ
Journal du Dimanche: мэр Парижа предложит сэкономить на подсветке Эйфелевой башни