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Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ

Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2022

Мэр Парижа предложит сократить время подсветки Эйфелевой башни, пишут СМИ

Мэр столицы Франции Анн Идальго хочет сократить время подсветки Эйфелевой башни с целью экономии электроэнергии, сообщает издание Journal du Dimanche. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:13

2022-09-11T10:13

2022-09-11T14:04

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ПАРИЖ, 11 сен — РИА Новости. Мэр столицы Франции Анн Идальго хочет сократить время подсветки Эйфелевой башни с целью экономии электроэнергии, сообщает издание Journal du Dimanche."Во вторник утром Анн Идальго представит план по уменьшению потребляемой электроэнергии в Париже на фоне энергетического кризиса, кризиса покупательной способности и чрезвычайной климатической ситуации. Среди предлагаемых мэром столицы мер будет раннее отключение подсветки Эйфелевой башни", — пишет издание.Сейчас 336 прожекторов, придающих башне золотистый оттенок, отключаются в 1:00 по местному времени (2:00 мск). Согласно плану, их должны отключать в 23:45 (00:45 мск), когда достопримечательность покинут последние посетители.Издание отмечает, что подобная мера носит скорее символический характер.

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Влада Копылова

в мире, анн идальго, париж, франция, новости - туризм