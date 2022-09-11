Россия будет восстанавливать памятники, демонтированные в других странах
Минобороны: Россия будет восстанавливать памятники, демонтированные в других странах
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСнос центрального элемента памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
Снос центрального элемента памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Архивное фото
ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 11 сен - РИА Новости. Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, сообщил журналистам в воскресенье замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
"На одном из совещаний у министра обороны было принято решение - восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли", - сказал Булгаков.
В воскресенье, в День танкиста, в Ивангороде Булгаков открыл памятник танку Т-34. Мемориал был создан по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии.
Булгаков уточнил, что это первый мемориал, восстановленный в рамках принятого решения.
16 августа мемориальный танк в Нарве по решению эстонского правительства был демонтирован вопреки воле граждан.
Монумент "Танк Т-34" был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарова 25-26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта, главной целью которой был разгром нарвской группировки немецко-фашистских войск, освобождение города Нарва и, как следствие, создание выгодных условий для последующего наступления на территории Прибалтики.