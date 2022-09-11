https://ria.ru/20220911/pamyatniki-1815976805.html

Россия будет восстанавливать памятники, демонтированные в других странах

Россия будет восстанавливать памятники, демонтированные в других странах - РИА Новости, 11.09.2022

Россия будет восстанавливать памятники, демонтированные в других странах

Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, сообщил журналистам в воскресенье замминистра... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:42

2022-09-11T12:42

2022-09-11T12:42

в мире

дмитрий булгаков

нарва

ивангород

сергей шойгу

россия

т-34

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ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 11 сен - РИА Новости. Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, сообщил журналистам в воскресенье замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.В воскресенье, в День танкиста, в Ивангороде Булгаков открыл памятник танку Т-34. Мемориал был создан по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии.Булгаков уточнил, что это первый мемориал, восстановленный в рамках принятого решения.16 августа мемориальный танк в Нарве по решению эстонского правительства был демонтирован вопреки воле граждан.Монумент "Танк Т-34" был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарова 25-26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта, главной целью которой был разгром нарвской группировки немецко-фашистских войск, освобождение города Нарва и, как следствие, создание выгодных условий для последующего наступления на территории Прибалтики.

https://ria.ru/20220911/pamyatnik-1815966345.html

нарва

ивангород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дмитрий булгаков, нарва, ивангород, сергей шойгу, россия, т-34