https://ria.ru/20220911/otklyuchenie-1816053180.html

Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе

Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе - РИА Новости, 11.09.2022

Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе

Район города Белгорода обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная", где была крупная авария 8 сентября, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:06

2022-09-11T21:06

2022-09-11T21:11

происшествия

антон иванов

белгород

губкин

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Район города Белгорода обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная", где была крупная авария 8 сентября, сообщил мэр города Антон Иванов."На подстанции "Южная" произошел сбой, без света несколько улиц на Харьковской горе. Энергетики на месте, обещают восстановить в течение часа. Не беспокойтесь", - написал мэр города в своем Telegram-канале.Автоответчик филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" сообщает, что "аварийное отключение - город Белгород, улицы Губкина, Щорса, проспект Ватутина, переулки Сургутский, Суздальский, Юрьевский, микрорайон Новый, планируемое время устранение неполадок 00 часов 40 минут".Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии и водоснабжения из-за аварии на подстанции "Южная" ночью 8 сентября. Более 30 школ и детских садов оставались без света. Был организован подвоз воды к жителям и учреждениям. Восстановить подачу электроэнергии удалось к 12 часам дня.

https://ria.ru/20220908/avariya-1815301109.html

белгород

губкин

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, антон иванов, белгород, губкин, белгородский район