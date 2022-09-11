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Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе - РИА Новости, 11.09.2022
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Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе
Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе - РИА Новости, 11.09.2022
Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе
Район города Белгорода обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная", где была крупная авария 8 сентября, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:06
2022-09-11T21:11
происшествия
антон иванов
белгород
губкин
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Район города Белгорода обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная", где была крупная авария 8 сентября, сообщил мэр города Антон Иванов."На подстанции "Южная" произошел сбой, без света несколько улиц на Харьковской горе. Энергетики на месте, обещают восстановить в течение часа. Не беспокойтесь", - написал мэр города в своем Telegram-канале.Автоответчик филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" сообщает, что "аварийное отключение - город Белгород, улицы Губкина, Щорса, проспект Ватутина, переулки Сургутский, Суздальский, Юрьевский, микрорайон Новый, планируемое время устранение неполадок 00 часов 40 минут".Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии и водоснабжения из-за аварии на подстанции "Южная" ночью 8 сентября. Более 30 школ и детских садов оставались без света. Был организован подвоз воды к жителям и учреждениям. Восстановить подачу электроэнергии удалось к 12 часам дня.
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происшествия, антон иванов, белгород, губкин, белгородский район
Происшествия, Антон Иванов, Белгород, Губкин, Белгородский район
21:06 11.09.2022 (обновлено: 21:11 11.09.2022)
 
Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе

Мэр Белгорода Иванов: город был частично обесточен из-за сбоя на подстанции после аварии

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Район города Белгорода обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная", где была крупная авария 8 сентября, сообщил мэр города Антон Иванов.
"На подстанции "Южная" произошел сбой, без света несколько улиц на Харьковской горе. Энергетики на месте, обещают восстановить в течение часа. Не беспокойтесь", - написал мэр города в своем Telegram-канале.
Автоответчик филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" сообщает, что "аварийное отключение - город Белгород, улицы Губкина, Щорса, проспект Ватутина, переулки Сургутский, Суздальский, Юрьевский, микрорайон Новый, планируемое время устранение неполадок 00 часов 40 минут".
Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии и водоснабжения из-за аварии на подстанции "Южная" ночью 8 сентября. Более 30 школ и детских садов оставались без света. Был организован подвоз воды к жителям и учреждениям. Восстановить подачу электроэнергии удалось к 12 часам дня.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 07:19
Энергетики устраняют аварию на подстанции в Белгороде
 
ПроисшествияАнтон ИвановБелгородГубкинБелгородский район
 
 
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