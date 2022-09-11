https://ria.ru/20220911/otklyuchenie-1816053180.html
Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе
Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе - РИА Новости, 11.09.2022
Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе
Район города Белгорода обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная", где была крупная авария 8 сентября, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:06
2022-09-11T21:06
2022-09-11T21:11
происшествия
антон иванов
белгород
губкин
белгородский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Район города Белгорода обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная", где была крупная авария 8 сентября, сообщил мэр города Антон Иванов."На подстанции "Южная" произошел сбой, без света несколько улиц на Харьковской горе. Энергетики на месте, обещают восстановить в течение часа. Не беспокойтесь", - написал мэр города в своем Telegram-канале.Автоответчик филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" сообщает, что "аварийное отключение - город Белгород, улицы Губкина, Щорса, проспект Ватутина, переулки Сургутский, Суздальский, Юрьевский, микрорайон Новый, планируемое время устранение неполадок 00 часов 40 минут".Большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии и водоснабжения из-за аварии на подстанции "Южная" ночью 8 сентября. Более 30 школ и детских садов оставались без света. Был организован подвоз воды к жителям и учреждениям. Восстановить подачу электроэнергии удалось к 12 часам дня.
https://ria.ru/20220908/avariya-1815301109.html
белгород
губкин
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_01cc44880722088039b901cb45e57700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, антон иванов, белгород, губкин, белгородский район
Происшествия, Антон Иванов, Белгород, Губкин, Белгородский район
21:06 11.09.2022 (обновлено: 21:11 11.09.2022)
Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе
Мэр Белгорода Иванов: город был частично обесточен из-за сбоя на подстанции после аварии