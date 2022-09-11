Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Украине
Глава МИД Украины Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Киеву
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи из-за нехватки вооружения.
"Мы очень благодарны Франции за предоставленное снаряжение, а также за поддержку нашей кандидатуры на вступление в ЕС... Мы просим Францию сделать больше в этом вопросе (военной помощи - ред.)", - сообщил Кулеба в интервью французской газете Journal du Dimanche, добавив, что, несмотря на поставки Киеву оружия из других стран, ВС РФ превосходят украинские войска по тяжелому вооружению.
На вопрос о переговорах, он ответил, что любой кризис "заканчивается дипломатией", однако Киев хочет быть "в позиции победителя".
В четверг газета Opinion сообщила, что Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Ранее Париж уже передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.
В июне после визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Украине вооружения.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.