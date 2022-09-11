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Экс-советник генсека НАТО объяснил, почему Байден боится вооружать Украину - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/oruzhie-1815932814.html
Экс-советник генсека НАТО объяснил, почему Байден боится вооружать Украину
Экс-советник генсека НАТО объяснил, почему Байден боится вооружать Украину - РИА Новости, 11.09.2022
Экс-советник генсека НАТО объяснил, почему Байден боится вооружать Украину
Президент США Джо Байден опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом, заявил в беседе с украинским "Пятым каналом"... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T00:37
2022-09-11T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
нато
министерство обороны сша
россия
филип карбер
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом, заявил в беседе с украинским "Пятым каналом" бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.Карбер напомнил, что у Москвы стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок, и этот факт влияет на отношение Байдена к вопросу поставок оружия Киеву."Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность — защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу", — подчеркнул экс-советник генсека НАТО.При этом бывший военный добавил, что он действовал бы более радикально, если бы оказался во главе американского государства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220909/ukraina-1815674981.html
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в мире, джо байден, сша, нато, министерство обороны сша, россия, филип карбер, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, США, НАТО, Министерство обороны США, Россия, Филип Карбер, Украина
00:37 11.09.2022
 
Экс-советник генсека НАТО объяснил, почему Байден боится вооружать Украину

Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден не дает Украине больше оружия из-за ядерных сил России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом, заявил в беседе с украинским "Пятым каналом" бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.
"Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век", — сказал специалист.
Карбер напомнил, что у Москвы стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок, и этот факт влияет на отношение Байдена к вопросу поставок оружия Киеву.
"Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность — защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу", — подчеркнул экс-советник генсека НАТО.
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При этом бывший военный добавил, что он действовал бы более радикально, если бы оказался во главе американского государства.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСШАНАТОМинистерство обороны СШАРоссияФилип КарберУкраина
 
 
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