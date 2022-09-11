https://ria.ru/20220911/obstrely-1815992596.html

В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС

В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.09.2022

В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС

Обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС, заявил генеральный директор... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:52

2022-09-11T14:52

2022-09-11T14:52

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

энергодар

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Это первый случай", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Были события, связанные с "Бушером" (АЭС в Иране - ред.), когда станция еще не работала", - отметил Лихачев."То есть это такой первый опыт, который человечество проходит. И должно выработать некий иммунитет, на мой взгляд, такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного, конечно, не допускать в принципе", - подчеркнул глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе ирано-иракской войны (1980-1988) два строившихся энергоблока АЭС "Бушер" подверглись ударам с воздуха. Ракеты класса "воздух-земля" изрешетили защитные конструкции энергоблоков. Пострадали другие сооружения и оборудование. Спустя много лет с участием России был достроен один из двух блоков, он начал работу в 2011 году.

https://ria.ru/20220911/zaes-1815971774.html

энергодар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

алексей лихачев, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины