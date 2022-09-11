В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС
Лихачев: обстрелы Киевом ЗАЭС стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Это первый случай", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"То есть это такой первый опыт, который человечество проходит. И должно выработать некий иммунитет, на мой взгляд, такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного, конечно, не допускать в принципе", - подчеркнул глава "Росатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В ходе ирано-иракской войны (1980-1988) два строившихся энергоблока АЭС "Бушер" подверглись ударам с воздуха. Ракеты класса "воздух-земля" изрешетили защитные конструкции энергоблоков. Пострадали другие сооружения и оборудование. Спустя много лет с участием России был достроен один из двух блоков, он начал работу в 2011 году.