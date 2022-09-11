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В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/obstrely-1815992596.html
В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС
В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.09.2022
В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС
Обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС, заявил генеральный директор... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:52
2022-09-11T14:52
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
энергодар
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Это первый случай", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Были события, связанные с "Бушером" (АЭС в Иране - ред.), когда станция еще не работала", - отметил Лихачев."То есть это такой первый опыт, который человечество проходит. И должно выработать некий иммунитет, на мой взгляд, такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного, конечно, не допускать в принципе", - подчеркнул глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе ирано-иракской войны (1980-1988) два строившихся энергоблока АЭС "Бушер" подверглись ударам с воздуха. Ракеты класса "воздух-земля" изрешетили защитные конструкции энергоблоков. Пострадали другие сооружения и оборудование. Спустя много лет с участием России был достроен один из двух блоков, он начал работу в 2011 году.
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алексей лихачев, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Энергодар, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины
14:52 11.09.2022
 
В "Росатоме" прокомментировали обстрелы Киевом Запорожской АЭС

Лихачев: обстрелы Киевом ЗАЭС стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции стали первым в истории случаем обстрелов действующей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Это первый случай", - сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Были события, связанные с "Бушером" (АЭС в Иране - ред.), когда станция еще не работала", - отметил Лихачев.
"То есть это такой первый опыт, который человечество проходит. И должно выработать некий иммунитет, на мой взгляд, такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного, конечно, не допускать в принципе", - подчеркнул глава "Росатома".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
12:06Специальная военная операция на Украине
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В ходе ирано-иракской войны (1980-1988) два строившихся энергоблока АЭС "Бушер" подверглись ударам с воздуха. Ракеты класса "воздух-земля" изрешетили защитные конструкции энергоблоков. Пострадали другие сооружения и оборудование. Спустя много лет с участием России был достроен один из двух блоков, он начал работу в 2011 году.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы Украины
 
 
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