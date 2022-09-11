https://ria.ru/20220911/obstrely-1815949816.html
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:14
2022-09-11T09:14
2022-09-11T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ… противник применял… Выпустив 171 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 25 домостроений в Донецке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220911/zaes-1815947385.html
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк (ДНР)
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 171 боеприпас