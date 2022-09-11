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Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/obstrely-1815949816.html
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:14
2022-09-11T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ… противник применял… Выпустив 171 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 25 домостроений в Донецке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
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донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк (ДНР)
09:14 11.09.2022
 
Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив 171 боеприпас

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенный жилой дом в селе Покровское Донецкой области
Разрушенный жилой дом в селе Покровское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Разрушенный жилой дом в селе Покровское Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ… противник применял… Выпустив 171 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что было повреждено 25 домостроений в Донецке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
08:45Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (ДНР)
 
 
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