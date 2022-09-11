https://ria.ru/20220911/obstrely-1815949816.html

Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.09.2022

Украинские войска 35 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:14

2022-09-11T09:14

2022-09-11T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив 171 единицу боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ… противник применял… Выпустив 171 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 25 домостроений в Донецке, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220911/zaes-1815947385.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр)