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Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/obstrel-1816057552.html
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку
Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, прозвучало шесть взрывов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:52
2022-09-11T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, прозвучало шесть взрывов, сообщает пресс-служба администрации города.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Новую Каховку и находящиеся рядом Каховскую ГЭС. "Над Новой Каховкой работает ПВО. Шесть воздушных взрывов", - говорится в сообщении.До этого в воскресенье также сообщалось о работе ПВО над городом. В небе было слышно четыре взрыва.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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новая каховка
херсонская область
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в мире, новая каховка, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Запорожская область
21:52 11.09.2022 (обновлено: 21:57 11.09.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку

Власти Новой Каховки: ВСУ возобновили обстрел города, прозвучало шесть взрывов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС
Сотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, прозвучало шесть взрывов, сообщает пресс-служба администрации города.
Украинские войска практически ежедневно обстреливают Новую Каховку и находящиеся рядом Каховскую ГЭС.
"Над Новой Каховкой работает ПВО. Шесть воздушных взрывов", - говорится в сообщении.
До этого в воскресенье также сообщалось о работе ПВО над городом. В небе было слышно четыре взрыва.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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