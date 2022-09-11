https://ria.ru/20220911/obstrel-1816057552.html

Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 11.09.2022

Украинские войска вновь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, прозвучало шесть взрывов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:52

2022-09-11T21:52

2022-09-11T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, прозвучало шесть взрывов, сообщает пресс-служба администрации города.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Новую Каховку и находящиеся рядом Каховскую ГЭС. "Над Новой Каховкой работает ПВО. Шесть воздушных взрывов", - говорится в сообщении.До этого в воскресенье также сообщалось о работе ПВО над городом. В небе было слышно четыре взрыва.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220911/pvo-1815953488.html

новая каховка

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новая каховка, херсонская область , запорожская область