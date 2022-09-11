https://ria.ru/20220911/obrushenie-1815979841.html

При обрушении заброшенного здания в Калуге погиб школьник

При обрушении заброшенного здания в Калуге погиб школьник - РИА Новости, 11.09.2022

При обрушении заброшенного здания в Калуге погиб школьник

Тринадцатилетний школьник погиб, а его 15-летнего товарища госпитализировали с переломами после частичного обрушения заброшенного здания в Калуге, по которому... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:06

2022-09-11T13:06

2022-09-11T13:06

происшествия

калуга

россия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Тринадцатилетний школьник погиб, а его 15-летнего товарища госпитализировали с переломами после частичного обрушения заброшенного здания в Калуге, по которому они гуляли, сообщают СУСК России по Калужской области и областная прокуратура."Десятого сентября 2022 года вечером на территории заброшенного здания в деревне Рождественно города Калуги произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, который погиб на месте. Его 15-летний друг получил переломы, доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении СУСК.По данным областной прокуратуры, один из мальчиков, "используя подручные средства, бил по стенам", и в результате этого произошло обрушение перекрытия второго этажа.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20220819/rudnik-1810838828.html

калуга

россия

калужская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, калуга, россия, калужская область