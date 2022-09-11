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При обрушении заброшенного здания в Калуге погиб школьник
При обрушении заброшенного здания в Калуге погиб школьник - РИА Новости, 11.09.2022
При обрушении заброшенного здания в Калуге погиб школьник
Тринадцатилетний школьник погиб, а его 15-летнего товарища госпитализировали с переломами после частичного обрушения заброшенного здания в Калуге, по которому... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:06
2022-09-11T13:06
2022-09-11T13:06
происшествия
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россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Тринадцатилетний школьник погиб, а его 15-летнего товарища госпитализировали с переломами после частичного обрушения заброшенного здания в Калуге, по которому они гуляли, сообщают СУСК России по Калужской области и областная прокуратура."Десятого сентября 2022 года вечером на территории заброшенного здания в деревне Рождественно города Калуги произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, который погиб на месте. Его 15-летний друг получил переломы, доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении СУСК.По данным областной прокуратуры, один из мальчиков, "используя подручные средства, бил по стенам", и в результате этого произошло обрушение перекрытия второго этажа.Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калуга, россия, калужская область
Происшествия, Калуга, Россия, Калужская область
При обрушении заброшенного здания в Калуге погиб школьник
При обрушении заброшенного здания в Калуге погиб школьник, его друг госпитализирован
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Тринадцатилетний школьник погиб, а его 15-летнего товарища госпитализировали с переломами после частичного обрушения заброшенного здания в Калуге, по которому они гуляли, сообщают СУСК России по Калужской области и областная прокуратура.
"Десятого сентября 2022 года вечером на территории заброшенного здания в деревне Рождественно города Калуги произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, который погиб на месте. Его 15-летний друг получил переломы, доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении СУСК.
По данным областной прокуратуры, один из мальчиков, "используя подручные средства, бил по стенам", и в результате этого произошло обрушение перекрытия второго этажа.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.