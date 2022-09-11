https://ria.ru/20220911/nikitin-1816054043.html
Никитин лидирует на выборах губернатора Новгородской области
Никитин лидирует на выборах губернатора Новгородской области - РИА Новости, 11.09.2022
Никитин лидирует на выборах губернатора Новгородской области
Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 84,24% голосов после обработки 0,37% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:12
2022-09-11T21:12
2022-09-11T21:12
политика
андрей никитин (политик)
новгородская область
цик рф
единый день голосования — 2022
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 84,24% голосов после обработки 0,37% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,37% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 84,24% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 8,97%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 1,36%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 2,45%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,17%.
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политика, андрей никитин (политик), новгородская область, цик рф, единый день голосования — 2022, единая россия
Политика, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022, Единая Россия
Никитин лидирует на выборах губернатора Новгородской области
Никитин лидирует на выборах новгородского губернатора после обработки первых протоколов