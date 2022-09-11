https://ria.ru/20220911/nikitin-1816054043.html

Никитин лидирует на выборах губернатора Новгородской области

Никитин лидирует на выборах губернатора Новгородской области - РИА Новости, 11.09.2022

Никитин лидирует на выборах губернатора Новгородской области

Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 84,24% голосов после обработки 0,37% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:12

2022-09-11T21:12

2022-09-11T21:12

политика

андрей никитин (политик)

новгородская область

цик рф

единый день голосования — 2022

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784735162_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_54e139958d0d23db96fa57a2fd7cd1f1.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 84,24% голосов после обработки 0,37% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,37% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 84,24% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 8,97%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 1,36%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 2,45%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,17%.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, андрей никитин (политик), новгородская область, цик рф, единый день голосования — 2022, единая россия