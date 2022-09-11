17:58 11.09.2022 (обновлено: 18:14 11.09.2022)
Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций
Антигуа и Барбуда хочет провести референдум о выходе из-под власти британской монархии
© Depositphotos / sepavoneАнглийская гавань в Антигуа и Барбуде
© Depositphotos / sepavone
Английская гавань в Антигуа и Барбуде. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.
"Это вопрос, который нужно рассмотреть в рамках референдума... Это не проявление разногласий между Антигуа и Барбудой и монархией. Это последний шаг, чтобы завершить круг независимости, чтобы стать действительно суверенной страной", — подчеркнул он.
Что касается временных рамок, премьер хочет организовать голосование "в течение последующих трех лет".
Антигуа и Барбуда входит в Британское содружество наций — добровольное объединение, в которое, помимо Великобритании, входят почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. После смерти Елизаветы II руководителем Содружества стал ее сын и преемник, король Карл III.
Вчера, 08:00Британия и ее монархия — под ударом