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Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций - РИА Новости, 11.09.2022
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Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций
Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций - РИА Новости, 11.09.2022
Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций
Премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:58
2022-09-11T18:14
в мире
антигуа и барбуда
великобритания
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.Что касается временных рамок, премьер хочет организовать голосование "в течение последующих трех лет".Антигуа и Барбуда входит в Британское содружество наций — добровольное объединение, в которое, помимо Великобритании, входят почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. После смерти Елизаветы II руководителем Содружества стал ее сын и преемник, король Карл III.
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в мире, антигуа и барбуда, великобритания
В мире, Антигуа и Барбуда, Великобритания
17:58 11.09.2022 (обновлено: 18:14 11.09.2022)
 
Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций

Антигуа и Барбуда хочет провести референдум о выходе из-под власти британской монархии

© Depositphotos / sepavoneАнглийская гавань в Антигуа и Барбуде
Английская гавань в Антигуа и Барбуде - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Depositphotos / sepavone
Английская гавань в Антигуа и Барбуде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.

"Это вопрос, который нужно рассмотреть в рамках референдума... Это не проявление разногласий между Антигуа и Барбудой и монархией. Это последний шаг, чтобы завершить круг независимости, чтобы стать действительно суверенной страной", — подчеркнул он.

Что касается временных рамок, премьер хочет организовать голосование "в течение последующих трех лет".
Антигуа и Барбуда входит в Британское содружество наций — добровольное объединение, в которое, помимо Великобритании, входят почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. После смерти Елизаветы II руководителем Содружества стал ее сын и преемник, король Карл III.
Карл III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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