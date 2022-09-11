https://ria.ru/20220911/nezavisimost-1816027533.html

Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций

Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций - РИА Новости, 11.09.2022

Антигуа и Барбуда хочет выйти из Британского содружества наций

Премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:58

2022-09-11T17:58

2022-09-11T18:14

в мире

антигуа и барбуда

великобритания

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил в интервью телеканалу ITV, что в ближайшие три года планирует провести референдум о выходе страны из-под власти британской монархии.Что касается временных рамок, премьер хочет организовать голосование "в течение последующих трех лет".Антигуа и Барбуда входит в Британское содружество наций — добровольное объединение, в которое, помимо Великобритании, входят почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты. После смерти Елизаветы II руководителем Содружества стал ее сын и преемник, король Карл III.

https://ria.ru/20220910/britaniya-1815803922.html

антигуа и барбуда

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, антигуа и барбуда, великобритания