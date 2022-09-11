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На Кубани построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов за три года - РИА Новости, 11.09.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220911/natsproekt-1816064119.html
На Кубани построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов за три года
На Кубани построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов за три года - РИА Новости, 11.09.2022
На Кубани построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов за три года
Краснодарский край за три года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" построил 39 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщила администрация региона. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:11
2022-09-11T23:11
краснодарский край
здоровье - общество
россия
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КРАСНОДАР, 11 сен – РИА Новости. Краснодарский край за три года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" построил 39 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщила администрация региона."По федеральной программе в регионе ведут строительство фельдшерско-акушерских пунктов. С 2019 по 2021 год на Кубани возвели 39 ФАПов и закупили 21 передвижной медицинский комплекс", - говорится в сообщении.Уточняется, что за три года с начала реализации нацпроекта было приобретено 130 единиц медоборудования для первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, 668 - для онкологических центров и 646 - для детских больниц, поликлиник и перинатальных центров."Жители Кубани, перенесшие инсульт и инфаркт миокарда, могут получить медикаменты благодаря нацпроекту "Здравоохранение". На сегодняшний день более 20 тысяч человек обеспечили лекарственными препаратами", - добавили в ведомстве.Кроме того, в текущем году по нацпроекту "Здравоохранение" завершено строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы. Также в регионе в этом году краевые власти планируют поставить 21 единицу оборудования в 17 медучреждений, оказывающих помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями, и 109 различных аппаратов в 6 онкоцентров.В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в крае планируют приобрести более 2,2 тысячи единиц оборудования, 192 автомобиля, построить 11 ФАПов и 8 поликлиник, а также провести капитальный ремонт в 6 медучреждениях.
https://ria.ru/20220909/kuban-1815553549.html
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здоровье - общество, россия
Краснодарский край, Здоровье - Общество, Россия
23:11 11.09.2022
 
На Кубани построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов за три года

На Кубани построили 39 фельдшерско-акушерских пунктов по нацпроекту за три года

© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 сен – РИА Новости. Краснодарский край за три года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" построил 39 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщила администрация региона.
"По федеральной программе в регионе ведут строительство фельдшерско-акушерских пунктов. С 2019 по 2021 год на Кубани возвели 39 ФАПов и закупили 21 передвижной медицинский комплекс", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что за три года с начала реализации нацпроекта было приобретено 130 единиц медоборудования для первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, 668 - для онкологических центров и 646 - для детских больниц, поликлиник и перинатальных центров.
"Жители Кубани, перенесшие инсульт и инфаркт миокарда, могут получить медикаменты благодаря нацпроекту "Здравоохранение". На сегодняшний день более 20 тысяч человек обеспечили лекарственными препаратами", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в текущем году по нацпроекту "Здравоохранение" завершено строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы. Также в регионе в этом году краевые власти планируют поставить 21 единицу оборудования в 17 медучреждений, оказывающих помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями, и 109 различных аппаратов в 6 онкоцентров.
В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в крае планируют приобрести более 2,2 тысячи единиц оборудования, 192 автомобиля, построить 11 ФАПов и 8 поликлиник, а также провести капитальный ремонт в 6 медучреждениях.
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