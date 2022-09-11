https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816037091.html

МВД не зарегистрировало нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов

МВД не зарегистрировало нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов - РИА Новости, 11.09.2022

МВД не зарегистрировало нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов

В России в единый день голосования не выявили противоправных действий, способных повлиять на выборы, заявил представитель МВД Михаил Давыдов в разговоре с... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:10

2022-09-11T19:10

2022-09-11T20:23

политика

михаил давыдов

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

выборы

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России в единый день голосования не выявили противоправных действий, способных повлиять на выборы, заявил представитель МВД Михаил Давыдов в разговоре с журналистами в Центральной избирательной комиссии.Давыдов отметил, что сейчас в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и ряде субъектов Приморского федерального округа голосование уже завершилось.По его словам, с момента открытия участков в органы внутренних дел поступило более 80 сообщений о нарушениях, связанных с проведением выборов.Всего с начала избирательной компании, стартовавшей в июле, зарегистрировали около двух тысяч сообщений.Выборы различных уровней проходят в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбираются 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, михаил давыдов, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), выборы, единый день голосования — 2022