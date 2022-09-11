16:24 11.09.2022 (обновлено: 17:09 11.09.2022)
Наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах
Член СПЧ Брод: наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах за три дня голосования
© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии во Владивостоке подсчитывают бюллетени после завершения голосования
Сотрудники избирательной комиссии во Владивостоке подсчитывают бюллетени после завершения голосования
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России за три дня выборов выявили всего шесть нарушений, заявил на брифинге экспертного центра ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) член Совета по правам человека Александр Брод.
"На данный момент на Карту НОМ поступило порядка 24 тысяч сообщений. Информация позволяет сделать вывод, что избирательные процедуры проходят без грубых нарушений и срывов. <...> Всего за три дня голосования выявили шесть нарушений, которые на данный момент подтверждены", — сказал он.
Выборы различных уровней проходят в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбираются 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.