https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html

Наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах

Наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах - РИА Новости, 11.09.2022

Наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах

В России за три дня выборов выявили всего шесть нарушений, заявил на брифинге экспертного центра ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) член... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:24

2022-09-11T16:24

2022-09-11T17:09

единый день голосования — 2022

александр брод

политика

россия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России за три дня выборов выявили всего шесть нарушений, заявил на брифинге экспертного центра ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) член Совета по правам человека Александр Брод.Выборы различных уровней проходят в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбираются 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, александр брод, политика, россия