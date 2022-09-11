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Москалькова проголосовала через ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
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Москалькова проголосовала через ДЭГ
Москалькова проголосовала через ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что приняла участие в голосовании на выборах РФ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:06
2022-09-11T10:06
единый день голосования — 2022
татьяна москалькова
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что приняла участие в голосовании на выборах РФ."Проголосовала. Электронно", - ответила Москалькова журналистам во время рабочей поездки во Владивосток.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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единый день голосования — 2022, татьяна москалькова, политика
Единый день голосования — 2022, Татьяна Москалькова, Политика
10:06 11.09.2022
 
Москалькова проголосовала через ДЭГ

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проголосовала на выборах через ДЭГ

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что приняла участие в голосовании на выборах РФ.
"Проголосовала. Электронно", - ответила Москалькова журналистам во время рабочей поездки во Владивосток.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Экран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 20:06
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве
 
Единый день голосования — 2022Татьяна МоскальковаПолитика
 
 
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