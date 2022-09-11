https://ria.ru/20220911/moskalkova-1815955731.html

Москалькова проголосовала через ДЭГ

Москалькова проголосовала через ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022

Москалькова проголосовала через ДЭГ

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что приняла участие в голосовании на выборах РФ. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:06

2022-09-11T10:06

2022-09-11T10:06

единый день голосования — 2022

татьяна москалькова

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что приняла участие в голосовании на выборах РФ."Проголосовала. Электронно", - ответила Москалькова журналистам во время рабочей поездки во Владивосток.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220910/deg-1815908184.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, татьяна москалькова, политика