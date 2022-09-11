https://ria.ru/20220911/moskalkova-1815955731.html
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Москалькова проголосовала через ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что приняла участие в голосовании на выборах РФ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:06
2022-09-11T10:06
2022-09-11T10:06
единый день голосования — 2022
татьяна москалькова
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что приняла участие в голосовании на выборах РФ."Проголосовала. Электронно", - ответила Москалькова журналистам во время рабочей поездки во Владивосток.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220910/deg-1815908184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, татьяна москалькова, политика
Единый день голосования — 2022, Татьяна Москалькова, Политика
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проголосовала на выборах через ДЭГ