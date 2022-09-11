Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования
Лидер СРЗП Сергей Миронов назвал двух- и трехдневные голосования бессмыслицей
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит смысла в двух- и трехдневном голосовании.
"На усмотрение региональных органов власти дана возможность голосовать три дня, два дня либо один день. Статистика такая: 18 регионов решили голосовать три дня, 4 региона - два дня, и только 8 - один день. Хотел бы обратить внимание, что в 7 регионах введено электронное голосование - только там, где три дня голосования. Посмотрите на результаты. Я убежден, что результаты покажут, два и три дня голосования - абсолютная бессмыслица", - сказал Миронов во время Единого дня голосования.
Единый день голосования 11 сентября завершает трехдневные выборы различных уровней в 82 субъектах страны. С 9 по 11 сентября в России пройдут около 4,7 тысячи избирательных кампаний, в них смогут принять участие 44 миллиона россиян, будут задействованы 1655 территориальных и 37 525 участковых избирательных комиссий. Выборные компании не проходят только в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.