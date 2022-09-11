https://ria.ru/20220911/mironov-1815989197.html

Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования

Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования - РИА Новости, 11.09.2022

Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит смысла в двух- и трехдневном голосовании. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:22

2022-09-11T14:22

2022-09-11T14:22

сергей миронов

политика

единый день голосования — 2022

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит смысла в двух- и трехдневном голосовании."На усмотрение региональных органов власти дана возможность голосовать три дня, два дня либо один день. Статистика такая: 18 регионов решили голосовать три дня, 4 региона - два дня, и только 8 - один день. Хотел бы обратить внимание, что в 7 регионах введено электронное голосование - только там, где три дня голосования. Посмотрите на результаты. Я убежден, что результаты покажут, два и три дня голосования - абсолютная бессмыслица", - сказал Миронов во время Единого дня голосования.Единый день голосования 11 сентября завершает трехдневные выборы различных уровней в 82 субъектах страны. С 9 по 11 сентября в России пройдут около 4,7 тысячи избирательных кампаний, в них смогут принять участие 44 миллиона россиян, будут задействованы 1655 территориальных и 37 525 участковых избирательных комиссий. Выборные компании не проходят только в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей миронов, политика, единый день голосования — 2022, россия