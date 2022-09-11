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Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования - РИА Новости, 11.09.2022
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Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования
Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования - РИА Новости, 11.09.2022
Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит смысла в двух- и трехдневном голосовании. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:22
2022-09-11T14:22
сергей миронов
политика
единый день голосования — 2022
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит смысла в двух- и трехдневном голосовании."На усмотрение региональных органов власти дана возможность голосовать три дня, два дня либо один день. Статистика такая: 18 регионов решили голосовать три дня, 4 региона - два дня, и только 8 - один день. Хотел бы обратить внимание, что в 7 регионах введено электронное голосование - только там, где три дня голосования. Посмотрите на результаты. Я убежден, что результаты покажут, два и три дня голосования - абсолютная бессмыслица", - сказал Миронов во время Единого дня голосования.Единый день голосования 11 сентября завершает трехдневные выборы различных уровней в 82 субъектах страны. С 9 по 11 сентября в России пройдут около 4,7 тысячи избирательных кампаний, в них смогут принять участие 44 миллиона россиян, будут задействованы 1655 территориальных и 37 525 участковых избирательных комиссий. Выборные компании не проходят только в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.
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сергей миронов, политика, единый день голосования — 2022, россия
Сергей Миронов, Политика, Единый день голосования — 2022, Россия
14:22 11.09.2022
 
Миронов заявил, что не видит смысла в нескольких днях голосования

Лидер СРЗП Сергей Миронов назвал двух- и трехдневные голосования бессмыслицей

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит смысла в двух- и трехдневном голосовании.
"На усмотрение региональных органов власти дана возможность голосовать три дня, два дня либо один день. Статистика такая: 18 регионов решили голосовать три дня, 4 региона - два дня, и только 8 - один день. Хотел бы обратить внимание, что в 7 регионах введено электронное голосование - только там, где три дня голосования. Посмотрите на результаты. Я убежден, что результаты покажут, два и три дня голосования - абсолютная бессмыслица", - сказал Миронов во время Единого дня голосования.
Единый день голосования 11 сентября завершает трехдневные выборы различных уровней в 82 субъектах страны. С 9 по 11 сентября в России пройдут около 4,7 тысячи избирательных кампаний, в них смогут принять участие 44 миллиона россиян, будут задействованы 1655 территориальных и 37 525 участковых избирательных комиссий. Выборные компании не проходят только в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий голосует на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
14:14
Слуцкий объяснил, почему пришел проголосовать лично
 
Сергей МироновПолитикаЕдиный день голосования — 2022Россия
 
 
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