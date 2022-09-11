В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ
Welt am Sonntag: полиция Германии отметила рост числа прибывающих нелегальных мигрантов
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В Германии отмечают стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, сообщает в воскресенье издание Welt am Sonntag.
"За последние несколько месяцев федеральная полиция в очередной раз выявила значительно больше незаконных въездов в Германию", - сообщает издание, ссылаясь на конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ.
В то время как в январе в ФРГ нелегально въехало 4400 человек, в июле это число выросло до 6900 человек. Всего за первое полугодие этого года уже выявлено 36 100 несанкционированных въездов, что на 47% больше, чем в предыдущем году, отмечает издание.
При этом настоящее число нелегальных мигрантов по всей Европе выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами проводятся лишь выборочные проверки, отмечает Welt am Sonntag.
"Увеличение числа также связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией", — заявили газете в министерстве внутренних дел Германии.
Наиболее частым происхождением мигрантов являются такие страны, как Сирия, Афганистан, Турция, Ирак и Тунис.