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В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2022
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В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ
В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2022
В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ
В Германии отмечают стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, сообщает в воскресенье издание Welt am Sonntag. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:56
2022-09-11T12:56
в мире
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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В Германии отмечают стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, сообщает в воскресенье издание Welt am Sonntag."За последние несколько месяцев федеральная полиция в очередной раз выявила значительно больше незаконных въездов в Германию", - сообщает издание, ссылаясь на конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ.В то время как в январе в ФРГ нелегально въехало 4400 человек, в июле это число выросло до 6900 человек. Всего за первое полугодие этого года уже выявлено 36 100 несанкционированных въездов, что на 47% больше, чем в предыдущем году, отмечает издание.При этом настоящее число нелегальных мигрантов по всей Европе выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами проводятся лишь выборочные проверки, отмечает Welt am Sonntag."Увеличение числа также связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией", — заявили газете в министерстве внутренних дел Германии.Наиболее частым происхождением мигрантов являются такие страны, как Сирия, Афганистан, Турция, Ирак и Тунис.
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в мире, германия, мвд германии
В мире, Германия, МВД Германии
12:56 11.09.2022
 
В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ

Welt am Sonntag: полиция Германии отметила рост числа прибывающих нелегальных мигрантов

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В Германии отмечают стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, сообщает в воскресенье издание Welt am Sonntag.
"За последние несколько месяцев федеральная полиция в очередной раз выявила значительно больше незаконных въездов в Германию", - сообщает издание, ссылаясь на конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ.
В то время как в январе в ФРГ нелегально въехало 4400 человек, в июле это число выросло до 6900 человек. Всего за первое полугодие этого года уже выявлено 36 100 несанкционированных въездов, что на 47% больше, чем в предыдущем году, отмечает издание.
При этом настоящее число нелегальных мигрантов по всей Европе выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами проводятся лишь выборочные проверки, отмечает Welt am Sonntag.
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"Увеличение числа также связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией", — заявили газете в министерстве внутренних дел Германии.
Наиболее частым происхождением мигрантов являются такие страны, как Сирия, Афганистан, Турция, Ирак и Тунис.
 
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