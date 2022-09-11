https://ria.ru/20220911/migranty-1815978513.html

В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ

В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2022

В Германию прибывают все больше нелегальных мигрантов, пишут СМИ

В Германии отмечают стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, сообщает в воскресенье издание Welt am Sonntag. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:56

2022-09-11T12:56

2022-09-11T12:56

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германия

мвд германии

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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В Германии отмечают стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, сообщает в воскресенье издание Welt am Sonntag."За последние несколько месяцев федеральная полиция в очередной раз выявила значительно больше незаконных въездов в Германию", - сообщает издание, ссылаясь на конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ.В то время как в январе в ФРГ нелегально въехало 4400 человек, в июле это число выросло до 6900 человек. Всего за первое полугодие этого года уже выявлено 36 100 несанкционированных въездов, что на 47% больше, чем в предыдущем году, отмечает издание.При этом настоящее число нелегальных мигрантов по всей Европе выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами проводятся лишь выборочные проверки, отмечает Welt am Sonntag."Увеличение числа также связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией", — заявили газете в министерстве внутренних дел Германии.Наиболее частым происхождением мигрантов являются такие страны, как Сирия, Афганистан, Турция, Ирак и Тунис.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, мвд германии