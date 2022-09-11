https://ria.ru/20220911/medvedev-1816058410.html

Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу

Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу - РИА Новости, 11.09.2022

Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу

Прошедшие в России выборы - это только рубеж, после которого открывается основная страница работы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:03

2022-09-11T22:03

2022-09-11T22:03

политика

дмитрий медведев

россия

единая россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прошедшие в России выборы - это только рубеж, после которого открывается основная страница работы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторе с регионами в воскресенье."Мы с вами прекрасно понимаем, выборы - это только рубеж, который после его пересечения собственно и открывает основную страницу работы. Это касается любого должностного лица, которое получило доверие, голоса избирателей нашей страны, это касается любого законодательного органа, это касается высших должностных лиц субъектов Федерации", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816057696.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, дмитрий медведев, россия, единая россия