https://ria.ru/20220911/medvedev-1816058410.html
Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу
Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу - РИА Новости, 11.09.2022
Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу
Прошедшие в России выборы - это только рубеж, после которого открывается основная страница работы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:03
2022-09-11T22:03
2022-09-11T22:03
политика
дмитрий медведев
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816057958_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_8890a94060c4d4f4fbdd84255314d710.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прошедшие в России выборы - это только рубеж, после которого открывается основная страница работы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторе с регионами в воскресенье."Мы с вами прекрасно понимаем, выборы - это только рубеж, который после его пересечения собственно и открывает основную страницу работы. Это касается любого должностного лица, которое получило доверие, голоса избирателей нашей страны, это касается любого законодательного органа, это касается высших должностных лиц субъектов Федерации", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220911/vybory-1816057696.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816057958_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_4fceaade6fd89c6be5b3dbf33b6ce460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, россия, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия
Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу
Медведев: выборы — это только рубеж, который открывает основную страницу работы