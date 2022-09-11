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Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу - РИА Новости, 11.09.2022
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Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу
Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу - РИА Новости, 11.09.2022
Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу
Прошедшие в России выборы - это только рубеж, после которого открывается основная страница работы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:03
2022-09-11T22:03
политика
дмитрий медведев
россия
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прошедшие в России выборы - это только рубеж, после которого открывается основная страница работы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторе с регионами в воскресенье."Мы с вами прекрасно понимаем, выборы - это только рубеж, который после его пересечения собственно и открывает основную страницу работы. Это касается любого должностного лица, которое получило доверие, голоса избирателей нашей страны, это касается любого законодательного органа, это касается высших должностных лиц субъектов Федерации", - сказал Медведев.
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политика, дмитрий медведев, россия, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия
22:03 11.09.2022
 
Медведев назвал выборы рубежом, открывающим основную работу

Медведев: выборы — это только рубеж, который открывает основную страницу работы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБрифинг "Единой России" по подведению предварительных итогов выборов
Брифинг Единой России по подведению предварительных итогов выборов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Брифинг "Единой России" по подведению предварительных итогов выборов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прошедшие в России выборы - это только рубеж, после которого открывается основная страница работы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторе с регионами в воскресенье.
"Мы с вами прекрасно понимаем, выборы - это только рубеж, который после его пересечения собственно и открывает основную страницу работы. Это касается любого должностного лица, которое получило доверие, голоса избирателей нашей страны, это касается любого законодательного органа, это касается высших должностных лиц субъектов Федерации", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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