https://ria.ru/20220911/medved-1815991354.html

"Московский зоопарк" рассказал о результатах томографии медведя из Диксона

"Московский зоопарк" рассказал о результатах томографии медведя из Диксона - РИА Новости, 11.09.2022

"Московский зоопарк" рассказал о результатах томографии медведя из Диксона

Краснокнижный раненый медведь из Диксона прошёл томографию в Москве, у него обнаружили металл в грудной полости, задета голова и позвоночник, сообщила... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T14:43

2022-09-11T14:43

2022-09-11T16:45

происшествия

светлана акулова

московский зоопарк

красноярский край

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Краснокнижный раненый медведь из Диксона прошёл томографию в Москве, у него обнаружили металл в грудной полости, задета голова и позвоночник, сообщила генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова."Мы получили результаты томографии. Картина, мягко говоря, не радужная. У медведя множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник", - написала Акулова в своём Telegram-канале.Она отметила, что также врачи определили обширный миозит, предположительно, от бокового удара. У медведя перелом рёбер. Окончательный вердикт вынесет невролог, который в понедельник приедет к медведю на осмотр."Несмотря на такие новости, мишка по-прежнему выглядит "бодрячком", его хороший аппетит тоже никуда не пропал", - добавила Акулова.Глава Росприродназора Светлана Радионова в своём Telegram-канале не исключила, что судя по травмам, медведя могла сбить машина.Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.

https://ria.ru/20220818/tigritsa-1810403643.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, светлана акулова, московский зоопарк, красноярский край