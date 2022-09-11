https://ria.ru/20220911/medved-1815991354.html
"Московский зоопарк" рассказал о результатах томографии медведя из Диксона
"Московский зоопарк" рассказал о результатах томографии медведя из Диксона - РИА Новости, 11.09.2022
"Московский зоопарк" рассказал о результатах томографии медведя из Диксона
Краснокнижный раненый медведь из Диксона прошёл томографию в Москве, у него обнаружили металл в грудной полости, задета голова и позвоночник, сообщила... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:43
2022-09-11T14:43
2022-09-11T16:45
происшествия
светлана акулова
московский зоопарк
красноярский край
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Краснокнижный раненый медведь из Диксона прошёл томографию в Москве, у него обнаружили металл в грудной полости, задета голова и позвоночник, сообщила генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова."Мы получили результаты томографии. Картина, мягко говоря, не радужная. У медведя множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник", - написала Акулова в своём Telegram-канале.Она отметила, что также врачи определили обширный миозит, предположительно, от бокового удара. У медведя перелом рёбер. Окончательный вердикт вынесет невролог, который в понедельник приедет к медведю на осмотр."Несмотря на такие новости, мишка по-прежнему выглядит "бодрячком", его хороший аппетит тоже никуда не пропал", - добавила Акулова.Глава Росприродназора Светлана Радионова в своём Telegram-канале не исключила, что судя по травмам, медведя могла сбить машина.Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
https://ria.ru/20220818/tigritsa-1810403643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, светлана акулова, московский зоопарк, красноярский край
Происшествия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Красноярский край
14:43 11.09.2022 (обновлено: 16:45 11.09.2022)
"Московский зоопарк" рассказал о результатах томографии медведя из Диксона
У раненого медведя из Диксона обнаружили металл в груди, голове и позвоночнике
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Краснокнижный раненый медведь из Диксона прошёл томографию в Москве, у него обнаружили металл в грудной полости, задета голова и позвоночник, сообщила генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.
"Мы получили результаты томографии. Картина, мягко говоря, не радужная. У медведя множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник", - написала Акулова в своём Telegram-канале.
Она отметила, что также врачи определили обширный миозит, предположительно, от бокового удара. У медведя перелом рёбер. Окончательный вердикт вынесет невролог, который в понедельник приедет к медведю на осмотр.
"Несмотря на такие новости, мишка по-прежнему выглядит "бодрячком", его хороший аппетит тоже никуда не пропал", - добавила Акулова.
Глава Росприродназора Светлана Радионова
в своём Telegram-канале не исключила, что судя по травмам, медведя могла сбить машина.
Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае
. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.