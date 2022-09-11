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Семь тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал - РИА Новости, 11.09.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220911/matkapital-1816062093.html
Семь тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал
Семь тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал - РИА Новости, 11.09.2022
Семь тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал
Свыше 7 тысяч многодетных семей Кубани получили право на краевой материнский капитал в 2022 году, сейчас он составляет 139,5 тысячи рублей, сообщает... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:52
2022-09-11T22:52
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 11 сен – РИА Новости. Свыше 7 тысяч многодетных семей Кубани получили право на краевой материнский капитал в 2022 году, сейчас он составляет 139,5 тысячи рублей, сообщает администрация региона."С начала 2022 года право на краевой материнский капитал получили свыше 7 тысяч многодетных семей Кубани. Полностью или частично использовали средства более 4 тысяч семей. Размер краевого семейного капитала ежегодно индексируется. В 2022 году он составляет 139493 рубля", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, региональный материнский капитал предоставляют семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей в рамках нацпроекта "Демография"."Родители могут распоряжаться им в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий на территории края, в том числе приобретение квартиры, газификацию. Деньги можно направить на получение ребенком образования, медицинскую реабилитацию", - добавили в администрации.Кроме того, средства могут пойти на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, а также погашение основного долга и уплату процентов по займу.Всего в крае многодетным семьям доступно 30 выплат по нацпроекту "Демография" и краевым программам. Краевые власти в текущем году на эти цели выделили более 36 миллиардов рублей.
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
22:52 11.09.2022
 
Семь тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал

Свыше семи тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал в 2022 году

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка с детьми
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка с детьми. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 сен – РИА Новости. Свыше 7 тысяч многодетных семей Кубани получили право на краевой материнский капитал в 2022 году, сейчас он составляет 139,5 тысячи рублей, сообщает администрация региона.
"С начала 2022 года право на краевой материнский капитал получили свыше 7 тысяч многодетных семей Кубани. Полностью или частично использовали средства более 4 тысяч семей. Размер краевого семейного капитала ежегодно индексируется. В 2022 году он составляет 139493 рубля", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в ведомстве, региональный материнский капитал предоставляют семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей в рамках нацпроекта "Демография".
"Родители могут распоряжаться им в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий на территории края, в том числе приобретение квартиры, газификацию. Деньги можно направить на получение ребенком образования, медицинскую реабилитацию", - добавили в администрации.
Кроме того, средства могут пойти на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, а также погашение основного долга и уплату процентов по займу.
Всего в крае многодетным семьям доступно 30 выплат по нацпроекту "Демография" и краевым программам. Краевые власти в текущем году на эти цели выделили более 36 миллиардов рублей.
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