https://ria.ru/20220911/matkapital-1816062093.html

Семь тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал

Семь тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал - РИА Новости, 11.09.2022

Семь тысяч семей на Кубани получили право на краевой материнский капитал

Свыше 7 тысяч многодетных семей Кубани получили право на краевой материнский капитал в 2022 году, сейчас он составляет 139,5 тысячи рублей, сообщает... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:52

2022-09-11T22:52

2022-09-11T22:52

краснодарский край

общество

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791760149_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_872dbe647d8dc0474626ae8201a5f9c5.jpg

КРАСНОДАР, 11 сен – РИА Новости. Свыше 7 тысяч многодетных семей Кубани получили право на краевой материнский капитал в 2022 году, сейчас он составляет 139,5 тысячи рублей, сообщает администрация региона."С начала 2022 года право на краевой материнский капитал получили свыше 7 тысяч многодетных семей Кубани. Полностью или частично использовали средства более 4 тысяч семей. Размер краевого семейного капитала ежегодно индексируется. В 2022 году он составляет 139493 рубля", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, региональный материнский капитал предоставляют семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей в рамках нацпроекта "Демография"."Родители могут распоряжаться им в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий на территории края, в том числе приобретение квартиры, газификацию. Деньги можно направить на получение ребенком образования, медицинскую реабилитацию", - добавили в администрации.Кроме того, средства могут пойти на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, а также погашение основного долга и уплату процентов по займу.Всего в крае многодетным семьям доступно 30 выплат по нацпроекту "Демография" и краевым программам. Краевые власти в текущем году на эти цели выделили более 36 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220910/kuban-1815920721.html

https://ria.ru/20220824/vyplaty-1811941714.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край