https://ria.ru/20220911/malkov-1816052438.html

Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области

Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области - РИА Новости, 11.09.2022

Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 93,37% голосов после обработки 0,30% протоколов, РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:02

2022-09-11T21:02

2022-09-11T21:02

политика

павел малков

рязанская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 93,37% голосов после обработки 0,30% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,30% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 93,37% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 2,31%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 1,44%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 1,15%.Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 0,86%.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html

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политика, павел малков, рязанская область, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022, россия