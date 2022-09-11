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Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области - РИА Новости, 11.09.2022
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Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области
Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области - РИА Новости, 11.09.2022
Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 93,37% голосов после обработки 0,30% протоколов, РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:02
2022-09-11T21:02
политика
павел малков
рязанская область
цик рф
единая россия
единый день голосования — 2022
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 93,37% голосов после обработки 0,30% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,30% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 93,37% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 2,31%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 1,44%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 1,15%.Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 0,86%.
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политика, павел малков, рязанская область, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022, россия
Политика, Павел Малков, Рязанская область, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2022, Россия
21:02 11.09.2022
 
Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области

Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области после обработки первых протоколов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 93,37% голосов после обработки 0,30% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,30% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 93,37% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 2,31%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 1,44%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 1,15%.
Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 0,86%.
Сотрудница избирательной комиссии во Владивостоке вскрывает переносную урну для подсчета бюллетеней - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 19:09
Единый день голосования в России
 
ПолитикаПавел МалковРязанская областьЦИК РФЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022Россия
 
 
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