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Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области
Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области - РИА Новости, 11.09.2022
Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 93,37% голосов после обработки 0,30% протоколов, РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:02
2022-09-11T21:02
2022-09-11T21:02
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 93,37% голосов после обработки 0,30% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,30% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 93,37% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 2,31%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 1,44%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 1,15%.Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 0,86%.
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Политика, Павел Малков, Рязанская область, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2022, Россия
Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области
Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области после обработки первых протоколов