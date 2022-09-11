https://ria.ru/20220911/laska-1815953311.html
В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку
В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку - РИА Новости, 11.09.2022
В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку
Ласку заметили в московском природно-историческом парке "Измайлово", этот зверек занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, сообщается на... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:44
2022-09-11T09:44
2022-09-11T09:44
москва
мосприрода
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ласку заметили в московском природно-историческом парке "Измайлово", этот зверек занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, сообщается на сайте мэра столицы."Ласку заметили в природно-историческом парке "Измайлово". Животное занесено в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Также в этом году ласок видели в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Косинский", комплексном заказнике "Зеленоградский" и на других природных территориях", - говорится в сообщении.Добавляется, что специалисты Мосприроды напоминают, что ласка - дикое животное. Поэтому горожан просят не пытаться погладить или поймать хищника.
https://ria.ru/20220907/moskva-1815147788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода
В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку
В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку третьей категорией редкости