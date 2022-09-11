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В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку - РИА Новости, 11.09.2022
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В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку
В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку - РИА Новости, 11.09.2022
В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку
Ласку заметили в московском природно-историческом парке "Измайлово", этот зверек занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, сообщается на... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:44
2022-09-11T09:44
москва
мосприрода
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ласку заметили в московском природно-историческом парке "Измайлово", этот зверек занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, сообщается на сайте мэра столицы."Ласку заметили в природно-историческом парке "Измайлово". Животное занесено в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Также в этом году ласок видели в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Косинский", комплексном заказнике "Зеленоградский" и на других природных территориях", - говорится в сообщении.Добавляется, что специалисты Мосприроды напоминают, что ласка - дикое животное. Поэтому горожан просят не пытаться погладить или поймать хищника.
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москва, мосприрода
Москва, Мосприрода
09:44 11.09.2022
 
В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку

В московском парке "Измайлово" заметили краснокнижную ласку третьей категорией редкости

CC BY 4.0 / Аппарат Мэра и Правительства Москвы / Ласка
Ласка - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
CC BY 4.0 / Аппарат Мэра и Правительства Москвы /
Ласка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ласку заметили в московском природно-историческом парке "Измайлово", этот зверек занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, сообщается на сайте мэра столицы.
"Ласку заметили в природно-историческом парке "Измайлово". Животное занесено в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Также в этом году ласок видели в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Косинский", комплексном заказнике "Зеленоградский" и на других природных территориях", - говорится в сообщении.
Добавляется, что специалисты Мосприроды напоминают, что ласка - дикое животное. Поэтому горожан просят не пытаться погладить или поймать хищника.
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