https://ria.ru/20220911/kvest-1816055514.html

В Москве три человека пострадали во время игрового квеста

В Москве три человека пострадали во время игрового квеста - РИА Новости, 12.09.2022

В Москве три человека пострадали во время игрового квеста

Три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки, организовано проведение доследственной проверки, сообщила РИА... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-11T21:32

2022-09-11T21:32

2022-09-12T10:17

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки, организовано проведение доследственной проверки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Так, по ее словам, во время игрового квеста произошло возгорание материала из-за использования горелки, незначительные ожоги получили несколько взрослых и несовершеннолетний."По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20201116/kvest-1584884768.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)