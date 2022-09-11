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В Москве три человека пострадали во время игрового квеста - РИА Новости, 12.09.2022
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В Москве три человека пострадали во время игрового квеста
В Москве три человека пострадали во время игрового квеста - РИА Новости, 12.09.2022
В Москве три человека пострадали во время игрового квеста
Три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки, организовано проведение доследственной проверки, сообщила РИА... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-11T21:32
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происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки, организовано проведение доследственной проверки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Так, по ее словам, во время игрового квеста произошло возгорание материала из-за использования горелки, незначительные ожоги получили несколько взрослых и несовершеннолетний."По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
21:32 11.09.2022 (обновлено: 10:17 12.09.2022)
 
В Москве три человека пострадали во время игрового квеста

СК: три человека пострадали в Москве из-за возгорания во время игрового квеста

© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки, организовано проведение доследственной проверки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Так, по ее словам, во время игрового квеста произошло возгорание материала из-за использования горелки, незначительные ожоги получили несколько взрослых и несовершеннолетний.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 18:13
Источник сообщил об избиении школьницы при прохождении квеста в Москве
"По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
1 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
2 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
3 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
4 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
5 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
1 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
2 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
3 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
4 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
5 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
 
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