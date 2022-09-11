21:32 11.09.2022 (обновлено: 10:17 12.09.2022)
В Москве три человека пострадали во время игрового квеста
СК: три человека пострадали в Москве из-за возгорания во время игрового квеста
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в Москве во время квеста из-за возгорания от использования горелки, организовано проведение доследственной проверки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Так, по ее словам, во время игрового квеста произошло возгорание материала из-за использования горелки, незначительные ожоги получили несколько взрослых и несовершеннолетний.
16 ноября 2020, 18:13Источник сообщил об избиении школьницы при прохождении квеста в Москве
"По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
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В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
2 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
3 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
4 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
© Фото : Прокуратура города МосквыВ результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
5 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
1 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
2 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
3 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
4 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы
5 из 5
В результате возгорания в одном из помещений, в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних
© Фото : Прокуратура города Москвы