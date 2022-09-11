https://ria.ru/20220911/kuyvashev-1816032907.html
На выборах в Свердловской области лидирует Куйвашев
На выборах в Свердловской области лидирует Куйвашев - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах в Свердловской области лидирует Куйвашев
Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 84,31% голосов после обработки 0,04% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T18:34
2022-09-11T18:34
2022-09-11T18:44
политика
свердловская область
единый день голосования — 2022
евгений куйвашев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 84,31% голосов после обработки 0,04% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,04% протоколов Куйвашев ("Единая Россия") набирает 84,31% голосов, Александр Ивачев (КПРФ) - 7,84%, Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Демин ("Новые люди") получают по 3,92%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - пока что 0%.
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1816015003.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, свердловская область, единый день голосования — 2022, евгений куйвашев
Политика, Свердловская область, Единый день голосования — 2022, Евгений Куйвашев
18:34 11.09.2022 (обновлено: 18:44 11.09.2022)
На выборах в Свердловской области лидирует Куйвашев
ЦИК: действующий свердловский губернатор Куйвашев лидирует на выборах с 84,31 процента