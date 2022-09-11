https://ria.ru/20220911/kuyvashev-1816032907.html

На выборах в Свердловской области лидирует Куйвашев

На выборах в Свердловской области лидирует Куйвашев - РИА Новости, 11.09.2022

На выборах в Свердловской области лидирует Куйвашев

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 84,31% голосов после обработки 0,04% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T18:34

2022-09-11T18:34

2022-09-11T18:44

политика

свердловская область

единый день голосования — 2022

евгений куйвашев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 84,31% голосов после обработки 0,04% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,04% протоколов Куйвашев ("Единая Россия") набирает 84,31% голосов, Александр Ивачев (КПРФ) - 7,84%, Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Демин ("Новые люди") получают по 3,92%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - пока что 0%.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1816015003.html

свердловская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, свердловская область, единый день голосования — 2022, евгений куйвашев