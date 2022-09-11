https://ria.ru/20220911/kuyvashev-1815960545.html
Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области
Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 11.09.2022
Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области
Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах главы региона, сообщил департамент информационной политики области. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:41
2022-09-11T10:41
2022-09-11T12:46
единый день голосования — 2022
политика
евгений куйвашев
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах главы региона, сообщил департамент информационной политики области.В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 8.00 до 20.00 местного времени. По данным облизбиркома, за первые два часа явка избирателей составила 3,70%."(Пришел на участок) с хорошим, бодрым настроением, чего и всем желаю. Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась", - приводит департамент слова Куйвашева.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия").Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, политика, евгений куйвашев, свердловская область
Единый день голосования — 2022, Политика, Евгений Куйвашев, Свердловская область
10:41 11.09.2022 (обновлено: 12:46 11.09.2022)
Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области
Действующий губернатор Свердловской области Куйвашев проголосовал на выборах главы региона
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах главы региона, сообщил департамент информационной политики области.
В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 8.00 до 20.00 местного времени. По данным облизбиркома, за первые два часа явка избирателей составила 3,70%.
"(Пришел на участок) с хорошим, бодрым настроением, чего и всем желаю. Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась", - приводит департамент слова Куйвашева.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР
), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия
").
Выборы различных уровней проходят в России
в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.