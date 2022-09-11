https://ria.ru/20220911/kuyvashev-1815960545.html

Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области

Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 11.09.2022

Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах главы региона, сообщил департамент информационной политики области. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:41

2022-09-11T10:41

2022-09-11T12:46

единый день голосования — 2022

политика

евгений куйвашев

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах главы региона, сообщил департамент информационной политики области.В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 8.00 до 20.00 местного времени. По данным облизбиркома, за первые два часа явка избирателей составила 3,70%."(Пришел на участок) с хорошим, бодрым настроением, чего и всем желаю. Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась", - приводит департамент слова Куйвашева.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия").Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html

свердловская область

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Влада Копылова

единый день голосования — 2022, политика, евгений куйвашев, свердловская область