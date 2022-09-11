https://ria.ru/20220911/kupyansk-1816005031.html

Беженка из Купянска рассказала, как добиралась с детьми в Россию

Беженка из Купянска рассказала, как добиралась с детьми в Россию - РИА Новости, 11.09.2022

Беженка из Купянска рассказала, как добиралась с детьми в Россию

Беженка из Купянска Харьковской области Оксана Крючкова рассказала РИА Новости, как эвакуировалась с двумя детьми в Россию. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:49

2022-09-11T15:49

2022-09-11T15:49

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ЛОГАЧЕВКА (Белгородская обл.), 11 сен – РИА Новости. Беженка из Купянска Харьковской области Оксана Крючкова рассказала РИА Новости, как эвакуировалась с двумя детьми в Россию.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.По словам Крючковой, она работала в Купянске на железной дороге, у нее есть муж и двое детей. Когда начался обстрел города, сообщила женщина, по украинскому телевидению сказали, чтобы жители не боялись происходящего, военные будут наносить точечные удары. Но, по ее словам, обстрелы были мощные."Русские ребята сказали мужу, что ВСУ в городе, быстро сгребай свою семью и беги. Сгребли детвору в машину и поехали. Перед этим как раз бахнуло в заправку, потом прилеты по сторонам. Ехали, а над нами все свистело. Когда проезжали блокпосты в регионе, мне понравилось, что русские солдаты нас встречали и улыбались. Увидели, что мы с детками, улыбнулись и сказали: пропускайте, это свои едут. Это было так трогательно", - сказал Крючкова.Когда семья стояла на границе, подъехал автобус забрал ее и детей, всех накормили и напоили."У ребенка разболелся животик, вызвали врача. Детям с собой дали соки, вкусняшки. Я впервые почувствовала, что мы кому-то нужны. Потом дождалась мужа здесь, нам дали спальные места, вещи детям", - рассказала женщина.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815994637.html

https://ria.ru/20220911/inspektsiya-1816001193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, изюм (город)