Рейтинг@Mail.ru
Беженка из Купянска рассказала, как добиралась с детьми в Россию - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/kupyansk-1816005031.html
Беженка из Купянска рассказала, как добиралась с детьми в Россию
Беженка из Купянска рассказала, как добиралась с детьми в Россию - РИА Новости, 11.09.2022
Беженка из Купянска рассказала, как добиралась с детьми в Россию
Беженка из Купянска Харьковской области Оксана Крючкова рассказала РИА Новости, как эвакуировалась с двумя детьми в Россию. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:49
2022-09-11T15:49
в мире
харьковская область
изюм (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815822202_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_b98631d718aedf2841cc9dc6c9159cd4.jpg
ЛОГАЧЕВКА (Белгородская обл.), 11 сен – РИА Новости. Беженка из Купянска Харьковской области Оксана Крючкова рассказала РИА Новости, как эвакуировалась с двумя детьми в Россию.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.По словам Крючковой, она работала в Купянске на железной дороге, у нее есть муж и двое детей. Когда начался обстрел города, сообщила женщина, по украинскому телевидению сказали, чтобы жители не боялись происходящего, военные будут наносить точечные удары. Но, по ее словам, обстрелы были мощные."Русские ребята сказали мужу, что ВСУ в городе, быстро сгребай свою семью и беги. Сгребли детвору в машину и поехали. Перед этим как раз бахнуло в заправку, потом прилеты по сторонам. Ехали, а над нами все свистело. Когда проезжали блокпосты в регионе, мне понравилось, что русские солдаты нас встречали и улыбались. Увидели, что мы с детками, улыбнулись и сказали: пропускайте, это свои едут. Это было так трогательно", - сказал Крючкова.Когда семья стояла на границе, подъехал автобус забрал ее и детей, всех накормили и напоили."У ребенка разболелся животик, вызвали врача. Детям с собой дали соки, вкусняшки. Я впервые почувствовала, что мы кому-то нужны. Потом дождалась мужа здесь, нам дали спальные места, вещи детям", - рассказала женщина.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815994637.html
https://ria.ru/20220911/inspektsiya-1816001193.html
харьковская область
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815822202_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e78c8ed061ac5a65b3ad512256a829b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, изюм (город)
В мире, Харьковская область, Изюм (город)
15:49 11.09.2022
 
Беженка из Купянска рассказала, как добиралась с детьми в Россию

Беженка из Купянска рассказала, как эвакуировалась с двумя детьми до границы с Россией

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЭвакуация населения из Харьковской области
Эвакуация населения из Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Эвакуация населения из Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОГАЧЕВКА (Белгородская обл.), 11 сен – РИА Новости. Беженка из Купянска Харьковской области Оксана Крючкова рассказала РИА Новости, как эвакуировалась с двумя детьми в Россию.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород, оформляют документы в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
15:09Специальная военная операция на Украине
Гладков рассказал о желающих перейти границу Харьковской области с Россией
По словам Крючковой, она работала в Купянске на железной дороге, у нее есть муж и двое детей. Когда начался обстрел города, сообщила женщина, по украинскому телевидению сказали, чтобы жители не боялись происходящего, военные будут наносить точечные удары. Но, по ее словам, обстрелы были мощные.
"Русские ребята сказали мужу, что ВСУ в городе, быстро сгребай свою семью и беги. Сгребли детвору в машину и поехали. Перед этим как раз бахнуло в заправку, потом прилеты по сторонам. Ехали, а над нами все свистело. Когда проезжали блокпосты в регионе, мне понравилось, что русские солдаты нас встречали и улыбались. Увидели, что мы с детками, улыбнулись и сказали: пропускайте, это свои едут. Это было так трогательно", - сказал Крючкова.
Вячеслав Гладков и Андрей Турчак инспектируют пункты пропуска на границе с Харьковской областью - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
15:34Специальная военная операция на Украине
Гладков и Турчак проинспектировали пропускные пункты в Белгородской области
Когда семья стояла на границе, подъехал автобус забрал ее и детей, всех накормили и напоили.
"У ребенка разболелся животик, вызвали врача. Детям с собой дали соки, вкусняшки. Я впервые почувствовала, что мы кому-то нужны. Потом дождалась мужа здесь, нам дали спальные места, вещи детям", - рассказала женщина.
 
В миреХарьковская областьИзюм (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала