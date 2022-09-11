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История крепости Форт‑Росс в Калифорнии

История крепости Форт‑Росс в Калифорнии - РИА Новости, 11.09.2022

История крепости Форт‑Росс в Калифорнии

Форт-Росс (Fort Ross) – бывшее русское поселение и деревянная крепость на побережье Северной Калифорнии, в 80 километрах к северу от Сан-Франциско (США). РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T03:52

2022-09-11T03:52

2022-09-11T03:52

калифорния

аляска

справки

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Форт-Росс (Fort Ross) – бывшее русское поселение и деревянная крепость на побережье Северной Калифорнии, в 80 километрах к северу от Сан-Франциско (США). Русские землепроходцы в XVIII веке сначала стали осваивать территорию современной Аляски, а затем началось полноценное освоение русскими колонистами североамериканского побережья. Из-за суровых климатических условий на Аляске было сложно заниматься сельским хозяйством, поэтому требовалось обеспечивать новые поселения в северной части Тихого океана продовольствием. Для решения этой проблемы Александр Баранов, первый главный правитель русских поселений в Америке (1790-1818) принял решение основать колонию на юге Америки. На поиски подходящего места он отправил в 1808 и 1811 годах несколько исследовательских экспедиций в Калифорнию, во главе которых стоял служащий Российско-Американской компании (РАК, торгово-промысловое предприятие, осуществлявшее предпринимательскую и административную деятельность в русских владениях в Америке), уроженец города Тотьмы Вологодской области Иван Кусков. Он исследовал несколько мест и в 1811 году выбрал маленькое открытое плато, обращенное к морю, в 30 километрах к северу от залива Румянцева (ныне залив Бодега). Этот участок отделялся от остальной местности несколькими глубокими ущельями, идущими в разных направлениях, так что его просто было защищать. Кроме того, на плато размещались пастбища, рос строевой лес, были проточная вода – река Славянка (ныне Русская река, Russian River) и наилучший климат на побережье. И хотя этот участок формально был в юрисдикции испанцев, Кусков купил его у индейцев, заплатив три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги, несколько ниток бус. В марте 1812 года Иван Кусков, получивший приказ построить на этом месте поселение и управлять им, вернулся в Калифорнию с 25 русскими и 80 (по другим источникам 90) алеутами. С марта по сентябрь на приобретенной территории шли строительные работы, были построены крепость и деревня. 11 сентября (30 августа по старому стилю) 1812 года над крепостью был поднят флаг Российско-Американской компании – российский триколор с имперским двуглавым орлом. Поселение русские часто называли "Колония Росс", "Поселок Росс" и "Крепость Росс", а официальные лица "Конторой Росс". Название "Форт Росс" используется американцами с середины XIX века. Крепость представляла собой замкнутый квадрат высокой бревенчатой стены с двумя восьмиугольными башнями, в каждой из которых были орудийные амбразуры. За стеной, внутри укрепления, в первые два года были построены дом правителя, казармы, склады, кузница, мастерские и другие строения, в том числе небольшая колокольня, на месте которой в середине 1820-х годов возвели часовню. В крепости имелся колодец, который снабжал колонистов пресной водой. Вне крепостной стены, постепенно разрастаясь и расширяясь со временем, располагались другие хозяйственные постройки: скотные дворы, пекарня, баня и многое другое, а также кладбище. К 1814 году под руководством первого коменданта форта Кускова была построена первая в истории Калифорнии судостроительная верфь, первые ветряные мельницы, а также кирпичный и кожевенный заводы, кузницы, конюшни, столярные, слесарные и сапожные мастерские, молочная ферма и другое. На верфи строились небольшие суда для местной флотилии. В 1816 году было начато крупное судостроение (строились большегрузные бриги), но в силу разных причин через восемь лет оно прекратилось.Традиционные для русских колоний заведения – церковь, больница и училище – в Россе отсутствовали из-за нежелания вступать в конфликт с испанскими властями.После 1820 года многие русские предпочли жить за пределами крепости. Постепенно вокруг нее возник ряд поселений, крупнейшее из них – Уиллоу-Крик на реке Славянка. Численность населения колонии в разные годы – от 170 до 290 человек. Основным ядром поселенцев были русские – сотрудники РАК, полувоенной организации, контракт с которой заключался на семь лет. Помимо русских, в Россе проживали прибывшие вместе с ними с Аляски алеуты и эскимосы, финны, шведы и даже полинезийцы, а также местные индейцы, крещенные в православную веру, и креолы (дети русско-индейских кровей), которые привлекались для сельскохозяйственных работ. Русских женщин в селении почти не было.Колонисты не только мирно уживались с индейскими племенами, но давали им элементарное образование, в том числе обучали грамоте, а также различным профессиональным навыкам. В результате, получая образование в русских школах, многие индейцы становились плотниками, кузнецами, кораблестроителями, фельдшерами, исследователями местной природы и фауны.Изначально Росс создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. В первые годы компания также уделяла внимание развитию торговли пушниной, которая тогда стоила дороже золота, однако основой его экономики стало сельское хозяйство и мелкая промышленность. Активно развивались земледелие (в 1838 году покрывало две трети потребностей в зерне российских колоний в Америке), животноводство и садоводство. В 1830-е годы на плодородных землях к югу и востоку от крепости были основаны три ранчо (фермы).Являясь самым южным поселением русских в Америке, Форт-Росс выполнял роль связующего звена в торговле с испанскими колониями. Испанцы из-за шаткости на тот момент своего положения в регионе прогнать русских с помощью силы со своей территории не могли. В итоге между русскими и испанцами наладился взаимовыгодный обмен. Российско-Американской компании были нужны меха и пшеница, а испанцам – русские изделия из дерева, железа, кожи. Тем не менее каждый год сначала испанские, а потом мексиканские власти (с 1821 года территория стала мексиканской) выражали протест по поводу "оккупации" русскими земель, на которых был расположен Форт-Росс, и предупреждали их о необходимости покинуть данное место.К середине 1830-х местная популяция пушных зверей сильно сократилась, так что торговля пушниной прекратилась. Смещение акцента русских с охоты на земледелие и животноводство с целью производства большого количества зерна, говядины и молочных продуктов не оправдало ожиданий. Более того, эксперимент в области судостроения, хотя и впечатляющий в краткосрочной перспективе, со временем оказался ошибочным, и торговля промышленными товарами не приносила достаточной прибыли, чтобы компенсировать дефицит. Кроме того, после соглашения администрации Российско-Американской компании в Новоархангельске (ныне Ситка, Аляска) и компании Гудзонова залива в форте Ванкувер надобность в поставках продовольствия из Форт-Росса отпала, а его международный статус так и не был определен.К концу 1830-х годов содержание Форт-Росса для Российско-Американской компании стало весьма убыточным, в связи с этим главным правлением РАК было принято решение упразднить русскую колонию в Калифорнии. Разрешение российского правительства на ее ликвидацию было получено РАК в апреле 1839 года. В 1840 году компания вывезла 120 служащих и большую часть движимого имущества в Новоархангельск, был забит и также вывезен скот. В декабре 1841 года заключен договор о продаже недвижимого имущества гражданину Мексики (с 1848 года США) Джону Саттеру за 30 тысяч пиастров (42857 рублей 14 копеек серебром) с рассрочкой на четыре года (сумма выплачена полностью к концу 1850 года).После Американо-мексиканской войны 1846-1848 годов Калифорния вместе с Форт-Росс, находящимся на ее территории, перешла к США. В 1906 году штат Калифорния приобрел у Саттера территорию крепости и занялся сохранением ее истории. В 1962 году на территории бывшей колонии создан Государственный исторический парк Форт-Росс.Там восстановлены дом Кускова, дом последнего правителя Форт-Росса Александра Ротчева, часовня Святой Троицы, проходят фестивали русской музыки и народного искусства, театрализованные представления. На территории крепости работает музей, посвященный истории основания русской колонии, быту и традициям поселенцев. В туристическом центре современного Форт-Росса выставлена копия флага, дарованного царем Павлом I Российско-Американской компании.Ежегодно в Форт-Россе в последнюю субботу июля празднуется "День живой истории", посвященный его уникальной истории. В этот день и в день памяти местночтимого святого мученика Петра Алеутского (24 сентября (11 сентября по старому стилю)) совершает паломнические поездки в Форт-Росс настоятель Свято-Николаевского Патриаршего Собора Сан-Франциско со своей паствой, чтобы провести божественную литургию в Троицкой часовне крепости. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калифорния, аляска, справки