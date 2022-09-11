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Эксперт объяснил, как новичков обманывают с кредитами
Эксперт объяснил, как новичков обманывают с кредитами - РИА Новости, 11.09.2022
Эксперт объяснил, как новичков обманывают с кредитами
Взять кредит — крайне ответственный шаг. Необходимо тщательно разобраться, поскольку высок риск попасть в ловушку из-за банковских уловок, а также собственной... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T03:13
2022-09-11T03:13
2022-09-11T03:13
экономика
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Взять кредит — крайне ответственный шаг. Необходимо тщательно разобраться, поскольку высок риск попасть в ловушку из-за банковских уловок, а также собственной финансовой неграмотности, рассказал агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнер АБ "Адвокаты: Голенев и партнеры" Вячеслав Голенев.Большинство подписывает банковские договоры, даже не дочитав их до конца. Россияне часто не берут во внимание деление кредитного договора на общую и специальную часть. На руки заемщик получит только специальную часть. Голенев отметил, что в договоре нужно обращать внимание на условия "с подвохом", которые могут поместить внутрь "обычных условий", а также на пункты, касающиеся действий банка в случае просрочки по выплатам.Нередки случаи, когда кредит оформляют супруги, а потом разводятся. "Как говориться, любовь проходит, а кредитные обязательства остаются", — напоминает эксперт. По его словам, перед взятием кредита необходимо оформить брачный договор или другой юридический документ. Это поможет вам не нервничать о том, каким может быть решение суда по части выплат кредита.
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экономика, россия
Эксперт объяснил, как новичков обманывают с кредитами
Адвокат Голенев: заемщики часто забывают о делении договора на общую и специальную часть
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Взять кредит — крайне ответственный шаг. Необходимо тщательно разобраться, поскольку высок риск попасть в ловушку из-за банковских уловок, а также собственной финансовой неграмотности, рассказал
агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнер АБ "Адвокаты: Голенев и партнеры" Вячеслав Голенев.
Большинство подписывает банковские договоры, даже не дочитав их до конца.
“Старо как мир, но работает”, — убежден Голенев.
Россияне часто не берут во внимание деление кредитного договора на общую и специальную часть. На руки заемщик получит только специальную часть. Голенев отметил, что в договоре нужно обращать внимание на условия "с подвохом", которые могут поместить внутрь "обычных условий", а также на пункты, касающиеся действий банка в случае просрочки по выплатам.
Нередки случаи, когда кредит оформляют супруги, а потом разводятся. "Как говориться, любовь проходит, а кредитные обязательства остаются", — напоминает эксперт. По его словам, перед взятием кредита необходимо оформить брачный договор или другой юридический документ. Это поможет вам не нервничать о том, каким может быть решение суда по части выплат кредита.