РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ
Мероприятие прошло в День города Москвы в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Мероприятие прошло в День города Москвы в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Посетители смогли совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, попробовать себя в роли космонавтов, увидеть рождение черной дыры, а также узнать про значение Луны в системе Земля-Солнце.
Посетители смогли совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, попробовать себя в роли космонавтов, увидеть рождение черной дыры, а также узнать про значение Луны в системе Земля-Солнце.
AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" рассказывает о солнечном и лунном затмении и объясняет последствия исчезновения Луны.
AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" рассказывает о солнечном и лунном затмении и объясняет последствия исчезновения Луны.
AR-проект "Путешествие к центру черной дыры" показывает рождение черной дыры и описывает такие являения, как горизонт событий и спагеттификация.
AR-проект "Путешествие к центру черной дыры" показывает рождение черной дыры и описывает такие являения, как горизонт событий и спагеттификация.
Участники проекта также узнали о теории "кротовых нор".
AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" рассказывает об опасности космического мусора на орбите Земли, а также способах его переработки.
AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" рассказывает об опасности космического мусора на орбите Земли, а также способах его переработки.
Участники VR-прогноза-реконструкции "Лунная станция" увидели, как будет выглядеть первая международная лунная станция изнутри и снаружи, а также попробовали себя в роли космонавта, изучающего поверхность спутника Земли.
Участники VR-прогноза-реконструкции "Лунная станция" увидели, как будет выглядеть первая международная лунная станция изнутри и снаружи, а также попробовали себя в роли космонавта, изучающего поверхность спутника Земли.
Каждый посетитель презентации получил небольшой космический подарок.