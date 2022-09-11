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РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ - РИА Новости, 11.09.2022
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РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ
РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ - РИА Новости, 11.09.2022
РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ
РИА Новости представило четыре проекта дополненной и виртуальной реальности платформы иммерсивной журналистики RIA Lab. Участники проектов и их виртуальные... РИА Новости, 11.09.2022
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РИА Новости представило четыре проекта дополненной и виртуальной реальности платформы иммерсивной журналистики RIA Lab. Участники проектов и их виртуальные прогулки по космосу — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, РИА Новости, Россия сегодня, ВДНХ, Москва, День города Москвы
16:38 11.09.2022 (обновлено: 16:59 11.09.2022)
 

РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ

Читать ria.ru в
РИА Новости представило четыре проекта дополненной и виртуальной реальности платформы иммерсивной журналистики RIA Lab. Участники проектов и их виртуальные прогулки по космосу — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Мероприятие прошло в День города Москвы в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
1 из 8

Мероприятие прошло в День города Москвы в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Посетители смогли совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, попробовать себя в роли космонавтов, увидеть рождение черной дыры, а также узнать про значение Луны в системе Земля-Солнце.

РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
2 из 8

Посетители смогли совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, попробовать себя в роли космонавтов, увидеть рождение черной дыры, а также узнать про значение Луны в системе Земля-Солнце.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" рассказывает о солнечном и лунном затмении и объясняет последствия исчезновения Луны.

РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
3 из 8

AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" рассказывает о солнечном и лунном затмении и объясняет последствия исчезновения Луны.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

AR-проект "Путешествие к центру черной дыры" показывает рождение черной дыры и описывает такие являения, как горизонт событий и спагеттификация.

РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
4 из 8

AR-проект "Путешествие к центру черной дыры" показывает рождение черной дыры и описывает такие являения, как горизонт событий и спагеттификация.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Участники проекта также узнали о теории "кротовых нор".

РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
5 из 8

Участники проекта также узнали о теории "кротовых нор".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" рассказывает об опасности космического мусора на орбите Земли, а также способах его переработки.

РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
6 из 8

AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" рассказывает об опасности космического мусора на орбите Земли, а также способах его переработки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Участники VR-прогноза-реконструкции "Лунная станция" увидели, как будет выглядеть первая международная лунная станция изнутри и снаружи, а также попробовали себя в роли космонавта, изучающего поверхность спутника Земли.

РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
7 из 8

Участники VR-прогноза-реконструкции "Лунная станция" увидели, как будет выглядеть первая международная лунная станция изнутри и снаружи, а также попробовали себя в роли космонавта, изучающего поверхность спутника Земли.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Каждый посетитель презентации получил небольшой космический подарок.

РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
8 из 8

Каждый посетитель презентации получил небольшой космический подарок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
 
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