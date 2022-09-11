https://ria.ru/20220911/kosmos-1816003427.html

РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ

РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ - РИА Новости, 11.09.2022

РИА Новости презентовало космические AR- и VR-проекты на Дне Города на ВДНХ

РИА Новости представило четыре проекта дополненной и виртуальной реальности платформы иммерсивной журналистики RIA Lab. Участники проектов и их виртуальные... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:38

2022-09-11T16:38

2022-09-11T16:59

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день города москвы

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РИА Новости представило четыре проекта дополненной и виртуальной реальности платформы иммерсивной журналистики RIA Lab. Участники проектов и их виртуальные прогулки по космосу — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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