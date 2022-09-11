https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815963726.html

В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 11.09.2022

В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки

В Москве за последние сутки выявлено 6856 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:11

2022-09-11T11:11

2022-09-11T11:11

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 6856 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6856, госпитализированы 262 человека, выздоровели - 3991 человек, 29 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 6325 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 097 535 случая коронавируса, выздоровели 2 868 491 человек, умерли 45 497 человек.

https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815961254.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19