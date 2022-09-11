https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815963726.html
В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 11.09.2022
В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки
В Москве за последние сутки выявлено 6856 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:11
2022-09-11T11:11
2022-09-11T11:11
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 6856 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6856, госпитализированы 262 человека, выздоровели - 3991 человек, 29 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 6325 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 097 535 случая коронавируса, выздоровели 2 868 491 человек, умерли 45 497 человек.
https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815961254.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки
В Москве за сутки выявили 6856 случаев COVID-19, умерли 29 человек