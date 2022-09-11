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В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 11.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815963726.html
В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 11.09.2022
В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки
В Москве за последние сутки выявлено 6856 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:11
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распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 6856 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6856, госпитализированы 262 человека, выздоровели - 3991 человек, 29 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 6325 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 097 535 случая коронавируса, выздоровели 2 868 491 человек, умерли 45 497 человек.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:11 11.09.2022
 
В Москве госпитализировали 262 человека с COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявили 6856 случаев COVID-19, умерли 29 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 6856 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 6856, госпитализированы 262 человека, выздоровели - 3991 человек, 29 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 6325 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 097 535 случая коронавируса, выздоровели 2 868 491 человек, умерли 45 497 человек.
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
10:53Распространение коронавируса
Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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