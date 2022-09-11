https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815962927.html

В России за сутки госпитализировали 2185 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2185 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.09.2022

В России за сутки госпитализировали 2185 человек с COVID-19

Более 2,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 52 тысяч новых случаев, умерли 86 человек, сообщили... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:05

2022-09-11T11:05

2022-09-11T11:05

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 2,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 52 тысяч новых случаев, умерли 86 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 11 сентября 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2185 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 13 регионах, снижение - в 70, ситуация не изменилась в двух субъектах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 37 288 человек, что на 19% меньше в сравнении с 10 сентября."Выявлено 52 829 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 86 человек", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19