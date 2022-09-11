https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815961254.html
Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России
Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России - РИА Новости, 11.09.2022
Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России
Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко, сообщил журналистам член общественной палаты Москвы, главный врач... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:53
2022-09-11T10:53
2022-09-11T10:53
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денис проценко
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко, сообщил журналистам член общественной палаты Москвы, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.В воскресенье Проценко посетил штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, он осмотрел зону, где проводится ПЦР-тестирование."Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают, хорошо, что большинство протекает в лёгкой форме, почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно. Но никакие меры безопасности излишними не бывают никогда", - сказал Проценко.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Денис Проценко, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России
Главврач Проценко: почти 95 процентов пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко, сообщил журналистам член общественной палаты Москвы, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
В воскресенье Проценко посетил штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, он осмотрел зону, где проводится ПЦР-тестирование.
"Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают, хорошо, что большинство протекает в лёгкой форме, почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно. Но никакие меры безопасности излишними не бывают никогда", - сказал Проценко.