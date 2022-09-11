https://ria.ru/20220911/koronavirus-1815961254.html

Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России

Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России - РИА Новости, 11.09.2022

Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России

Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко, сообщил журналистам член общественной палаты Москвы, главный врач... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:53

2022-09-11T10:53

2022-09-11T10:53

распространение коронавируса

денис проценко

москва

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко, сообщил журналистам член общественной палаты Москвы, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.В воскресенье Проценко посетил штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, он осмотрел зону, где проводится ПЦР-тестирование."Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают, хорошо, что большинство протекает в лёгкой форме, почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно. Но никакие меры безопасности излишними не бывают никогда", - сказал Проценко.

https://ria.ru/20220911/covid-19-1815941529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис проценко, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество