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Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России - РИА Новости, 11.09.2022
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Распространение коронавируса
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Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России
Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России - РИА Новости, 11.09.2022
Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России
Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко, сообщил журналистам член общественной палаты Москвы, главный врач... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:53
2022-09-11T10:53
распространение коронавируса
денис проценко
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко, сообщил журналистам член общественной палаты Москвы, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.В воскресенье Проценко посетил штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, он осмотрел зону, где проводится ПЦР-тестирование."Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают, хорошо, что большинство протекает в лёгкой форме, почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно. Но никакие меры безопасности излишними не бывают никогда", - сказал Проценко.
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денис проценко, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Денис Проценко, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
10:53 11.09.2022
 
Проценко рассказал, как протекает COVID-19 в России

Главврач Проценко: почти 95 процентов пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно

© РИА Новости / Павел БедняковГлавный врач больницы №40 Денис Проценко
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Главный врач больницы №40 Денис Проценко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 95% пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко, сообщил журналистам член общественной палаты Москвы, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
В воскресенье Проценко посетил штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, он осмотрел зону, где проводится ПЦР-тестирование.
"Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают, хорошо, что большинство протекает в лёгкой форме, почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно. Но никакие меры безопасности излишними не бывают никогда", - сказал Проценко.
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Распространение коронавирусаДенис ПроценкоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
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