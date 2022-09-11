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Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022" - РИА Новости, 11.09.2022
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Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022"
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022" - РИА Новости, 11.09.2022
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022"
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022", заявки принимаются до 30 октября, а наградят победителей в декабре, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:40
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москва
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022", заявки принимаются до 30 октября, а наградят победителей в декабре, сообщается на сайте мэра столицы."Началась регистрация на конкурс "Доброволец Москвы — 2022". Об этом объявили на фестивале "Город неравнодушных" в Парке Горького, приуроченном к 875-летию столицы. Заявки принимаются на официальном сайте до 30 октября. Победителей наградят в декабре. Участники не только представят свои проекты, но и будут решать задания из реальной волонтерской практики", - говорится в сообщении.Добавляется, что конкурс пройдет по трем направлениям, таким как "Проект", "Деятельность" и "Команда". Они объединят девять номинаций - индивидуальные и командные. Также предусмотрена отдельная категория "Спасибо", в рамках которой некоммерческие организации могут номинировать своих волонтеров, а в финале конкурса участники будут решать задания из реальной волонтерской практики.
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москва, общество
Москва, Общество
09:40 11.09.2022
 
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022"

Прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022" открыт до 30 октября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРабота волонтера на акции
Работа волонтера на акции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа волонтера на акции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022", заявки принимаются до 30 октября, а наградят победителей в декабре, сообщается на сайте мэра столицы.
"Началась регистрация на конкурс "Доброволец Москвы — 2022". Об этом объявили на фестивале "Город неравнодушных" в Парке Горького, приуроченном к 875-летию столицы. Заявки принимаются на официальном сайте до 30 октября. Победителей наградят в декабре. Участники не только представят свои проекты, но и будут решать задания из реальной волонтерской практики", - говорится в сообщении.
Добавляется, что конкурс пройдет по трем направлениям, таким как "Проект", "Деятельность" и "Команда". Они объединят девять номинаций - индивидуальные и командные. Также предусмотрена отдельная категория "Спасибо", в рамках которой некоммерческие организации могут номинировать своих волонтеров, а в финале конкурса участники будут решать задания из реальной волонтерской практики.
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