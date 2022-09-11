https://ria.ru/20220911/konkurs-1815952281.html

Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022"

Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022" - РИА Новости, 11.09.2022

Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022"

Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022", заявки принимаются до 30 октября, а наградят победителей в декабре, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:40

2022-09-11T09:40

2022-09-11T09:40

москва

общество

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022", заявки принимаются до 30 октября, а наградят победителей в декабре, сообщается на сайте мэра столицы."Началась регистрация на конкурс "Доброволец Москвы — 2022". Об этом объявили на фестивале "Город неравнодушных" в Парке Горького, приуроченном к 875-летию столицы. Заявки принимаются на официальном сайте до 30 октября. Победителей наградят в декабре. Участники не только представят свои проекты, но и будут решать задания из реальной волонтерской практики", - говорится в сообщении.Добавляется, что конкурс пройдет по трем направлениям, таким как "Проект", "Деятельность" и "Команда". Они объединят девять номинаций - индивидуальные и командные. Также предусмотрена отдельная категория "Спасибо", в рамках которой некоммерческие организации могут номинировать своих волонтеров, а в финале конкурса участники будут решать задания из реальной волонтерской практики.

https://ria.ru/20220824/nabory-1811805555.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество