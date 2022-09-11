https://ria.ru/20220911/konkurs-1815952281.html
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022"
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022" - РИА Новости, 11.09.2022
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022"
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022", заявки принимаются до 30 октября, а наградят победителей в декабре, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:40
2022-09-11T09:40
2022-09-11T09:40
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/24/1553032475_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_68fdb7e8b72057eaecd38e88836e9d18.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022", заявки принимаются до 30 октября, а наградят победителей в декабре, сообщается на сайте мэра столицы."Началась регистрация на конкурс "Доброволец Москвы — 2022". Об этом объявили на фестивале "Город неравнодушных" в Парке Горького, приуроченном к 875-летию столицы. Заявки принимаются на официальном сайте до 30 октября. Победителей наградят в декабре. Участники не только представят свои проекты, но и будут решать задания из реальной волонтерской практики", - говорится в сообщении.Добавляется, что конкурс пройдет по трем направлениям, таким как "Проект", "Деятельность" и "Команда". Они объединят девять номинаций - индивидуальные и командные. Также предусмотрена отдельная категория "Спасибо", в рамках которой некоммерческие организации могут номинировать своих волонтеров, а в финале конкурса участники будут решать задания из реальной волонтерской практики.
https://ria.ru/20220824/nabory-1811805555.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/24/1553032475_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_fb6273fd7238244c9b05472d28ff5ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022"
Прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022" открыт до 30 октября
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Открыт прием заявок на волонтерский конкурс "Доброволец Москвы — 2022", заявки принимаются до 30 октября, а наградят победителей в декабре, сообщается
на сайте мэра столицы.
"Началась регистрация на конкурс "Доброволец Москвы — 2022". Об этом объявили на фестивале "Город неравнодушных" в Парке Горького, приуроченном к 875-летию столицы. Заявки принимаются на официальном сайте до 30 октября. Победителей наградят в декабре. Участники не только представят свои проекты, но и будут решать задания из реальной волонтерской практики", - говорится в сообщении.
Добавляется, что конкурс пройдет по трем направлениям, таким как "Проект", "Деятельность" и "Команда". Они объединят девять номинаций - индивидуальные и командные. Также предусмотрена отдельная категория "Спасибо", в рамках которой некоммерческие организации могут номинировать своих волонтеров, а в финале конкурса участники будут решать задания из реальной волонтерской практики.