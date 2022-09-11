https://ria.ru/20220911/kirov-1815976493.html
Явка на выборах в Кировской области превысила 22 процента на 12:00
Явка на выборах в Кировской области превысила 22 процента на 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Кировской области превысила 22 процента на 12:00
Более 22,7% избирателей проголосовали в Кировской области на 12.00 второго дня выборов главы региона, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:38
2022-09-11T12:38
2022-09-11T12:38
политика
александр соколов
кировская область
единый день голосования — 2022
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Более 22,7% избирателей проголосовали в Кировской области на 12.00 второго дня выборов главы региона, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.Выборы губернатора Кировской области проходят в регионе 10 и 11 сентября на 1133 постоянных и 18 временных участках. По состоянию на 1 июля 2022 года, в списки избирателей в Кировской области включены 1 019 156 человек."По состоянию на 12.00 11 сентября, явка в Кировской области составила 22,73%", - сообщили в облизбиркоме.В выборах губернатора Кировской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Александр Соколов (от "Единой России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России"), Владимир Понарьев (ЛДПР).Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр соколов, кировская область, единый день голосования — 2022
Политика, Александр Соколов, Кировская область, Единый день голосования — 2022
Явка на выборах в Кировской области превысила 22 процента на 12:00
Явка на выборах главы Кировской области составила 22,7 процента на 12:00