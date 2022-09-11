https://ria.ru/20220911/kharkov-1815980994.html
Российские силы нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом
Российские силы нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом - РИА Новости, 11.09.2022
Российские силы нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом
ВС РФ в ходе ударов в Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка Харьковской области, а... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:16
2022-09-11T13:16
2022-09-11T13:41
специальная военная операция на украине
харьков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВС РФ в ходе ударов в Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка Харьковской области, а также заявили в воскресенье в Минобороны России."Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка", - заявили в Минобороны.Потери противника насчитывают свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.Кроме того, за сутки сосредоточенными ударами поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, В мире
13:16 11.09.2022 (обновлено: 13:41 11.09.2022)
Российские силы нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом
Минобороны: российские силы нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВС РФ в ходе ударов в Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка Харьковской области, а также заявили в воскресенье в Минобороны России.
"Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ
в Харьковской области. В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев
и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка", - заявили в Минобороны.
Потери противника насчитывают свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
Кроме того, за сутки сосредоточенными ударами поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области.