https://ria.ru/20220911/kharkov-1815980994.html

Российские силы нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом

Российские силы нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом - РИА Новости, 11.09.2022

Российские силы нанесли удар по пункту дислокации наемников под Харьковом

ВС РФ в ходе ударов в Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка Харьковской области, а... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:16

2022-09-11T13:16

2022-09-11T13:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВС РФ в ходе ударов в Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка Харьковской области, а также заявили в воскресенье в Минобороны России."Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка", - заявили в Минобороны.Потери противника насчитывают свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.Кроме того, за сутки сосредоточенными ударами поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, россия, в мире