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Явка на выборах в Карелии составила 19,9 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Карелии составила 19,9 процента к 12:00
Явка на выборах в Карелии составила 19,9 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Карелии составила 19,9 процента к 12:00
Явка на выборах главы Карелии на 12.00 воскресенья составила 19,9% от общего числа избирателей, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:21
2022-09-11T13:21
политика
артур парфенчиков
единый день голосования — 2022
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Карелии на 12.00 воскресенья составила 19,9% от общего числа избирателей, сообщает ЦИК республики."Явка 19,9% от общего количества избирателей. Проголосовали 100 482 человека", - сообщает ЦИК Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Голосование проводится в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).
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политика, артур парфенчиков, единый день голосования — 2022, республика карелия
Политика, Артур Парфенчиков, Единый день голосования — 2022, Республика Карелия
13:21 11.09.2022
 
Явка на выборах в Карелии составила 19,9 процента к 12:00

Явка на выборах главы Карелии составила 19,9 процента к 12:00

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина получает бюллетень для голосования на избирательном участке
Мужчина получает бюллетень для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина получает бюллетень для голосования на избирательном участке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Карелии на 12.00 воскресенья составила 19,9% от общего числа избирателей, сообщает ЦИК республики.
"Явка 19,9% от общего количества избирателей. Проголосовали 100 482 человека", - сообщает ЦИК Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Голосование проводится в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.
На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).
Мужчина на избирательном участке в Томске во время голосования по выборам губернатора Томской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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ПолитикаАртур ПарфенчиковЕдиный день голосования — 2022Республика Карелия
 
 
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