https://ria.ru/20220911/kareliya-1815981683.html

Явка на выборах в Карелии составила 19,9 процента к 12:00

Явка на выборах в Карелии составила 19,9 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Карелии составила 19,9 процента к 12:00

Явка на выборах главы Карелии на 12.00 воскресенья составила 19,9% от общего числа избирателей, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:21

2022-09-11T13:21

2022-09-11T13:21

политика

артур парфенчиков

единый день голосования — 2022

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Карелии на 12.00 воскресенья составила 19,9% от общего числа избирателей, сообщает ЦИК республики."Явка 19,9% от общего количества избирателей. Проголосовали 100 482 человека", - сообщает ЦИК Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В Карелии проходят выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Голосование проводится в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. По данным ЦИК Карелии, в списки избирателей включены 504 845 человек.На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).

https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, артур парфенчиков, единый день голосования — 2022, республика карелия