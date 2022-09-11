https://ria.ru/20220911/kakhovka-1815979187.html

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 11.09.2022

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке Херсонской области сработала ПВО, в небе прозвучало четыре взрыва, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:02

2022-09-11T13:02

2022-09-11T16:32

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области сработала ПВО, в небе прозвучало четыре взрыва, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая за сегодня. Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", — говорится в сообщении.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Новую Каховку и находящуюся рядом Каховскую ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220911/pvo-1815953488.html

новая каховка

херсонская область

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Варвара Скокшина

новая каховка, херсонская область , в мире