https://ria.ru/20220911/kakhovka-1815979187.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 11.09.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке Херсонской области сработала ПВО, в небе прозвучало четыре взрыва, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:02
2022-09-11T13:02
2022-09-11T16:32
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области сработала ПВО, в небе прозвучало четыре взрыва, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая за сегодня. Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", — говорится в сообщении.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Новую Каховку и находящуюся рядом Каховскую ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220911/pvo-1815953488.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , В мире
13:02 11.09.2022 (обновлено: 16:32 11.09.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО, в небе прогремели четыре взрыва