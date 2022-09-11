https://ria.ru/20220911/instrumenty-1816039471.html

Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР

Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР - РИА Новости, 11.09.2022

Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР

Правительство Новгородской области приобрело для оркестра инструменты, сделанные в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:29

2022-09-11T19:29

2022-09-11T19:30

новгородская область

луганская народная республика

луганск

религия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816035042_0:328:2730:1864_1920x0_80_0_0_a8c9239a585832f4cc0eecb0d822743a.jpg

ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Правительство Новгородской области приобрело для оркестра инструменты, сделанные в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости игумен Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Варфаламей.Игумен Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Варфаламей.По словам собеседника агентства, мастерская, находящаяся непосредственно в монастыре, специализируется на изготовлении скрипок. Прибывшие в Луганск музыканты камерного оркестра Новгородской филармонии на месте ознакомились с инструментами и сыграли на них."Очень приятный тембр (у инструмента – ред.), приятный звук. Мне нравится. Я думаю, что мастер вкладывает часть своей души в изготовление инструмента, тем более, если это духовный человек", - прокомментировала РИА Новости Елена Краснова, концертмейстер камерного оркестра и солистка Новгородской филармонии.

https://ria.ru/20220903/sotsvyplaty-1814273135.html

новгородская область

луганская народная республика

луганск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, луганская народная республика, луганск, религия, россия, в мире