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Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР - РИА Новости, 11.09.2022
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Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР
Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР - РИА Новости, 11.09.2022
Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР
Правительство Новгородской области приобрело для оркестра инструменты, сделанные в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T19:29
2022-09-11T19:30
новгородская область
луганская народная республика
луганск
религия
россия
в мире
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ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Правительство Новгородской области приобрело для оркестра инструменты, сделанные в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости игумен Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Варфаламей.Игумен Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Варфаламей.По словам собеседника агентства, мастерская, находящаяся непосредственно в монастыре, специализируется на изготовлении скрипок. Прибывшие в Луганск музыканты камерного оркестра Новгородской филармонии на месте ознакомились с инструментами и сыграли на них."Очень приятный тембр (у инструмента – ред.), приятный звук. Мне нравится. Я думаю, что мастер вкладывает часть своей души в изготовление инструмента, тем более, если это духовный человек", - прокомментировала РИА Новости Елена Краснова, концертмейстер камерного оркестра и солистка Новгородской филармонии.
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новгородская область
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новгородская область, луганская народная республика, луганск, религия, россия, в мире
Новгородская область, Луганская Народная Республика, Луганск, Религия, Россия, В мире
19:29 11.09.2022 (обновлено: 19:30 11.09.2022)
 
Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР

Новгородская область приобрела для оркестра инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР

© РИА НовостиМузыканты камерного оркестра Новгородской филармонии
Музыканты камерного оркестра Новгородской филармонии - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости
Музыканты камерного оркестра Новгородской филармонии
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Правительство Новгородской области приобрело для оркестра инструменты, сделанные в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости игумен Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Варфаламей.
Игумен Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Варфаламей.
"Начинаем сотрудничать (с Новгородской областью – ред.). Хорошо, что наш труд востребован. Дай Бог, чтобы эти инструменты своим звуком приносили радость тем людям, которые их слышали. Потому что музыка – это отдельный язык, который души человека и стараемся, чтобы скрипки, которые мы делаем своими руками несли светлое и прекрасное", - сказал Варфаламей.
По словам собеседника агентства, мастерская, находящаяся непосредственно в монастыре, специализируется на изготовлении скрипок. Прибывшие в Луганск музыканты камерного оркестра Новгородской филармонии на месте ознакомились с инструментами и сыграли на них.
"Очень приятный тембр (у инструмента – ред.), приятный звук. Мне нравится. Я думаю, что мастер вкладывает часть своей души в изготовление инструмента, тем более, если это духовный человек", - прокомментировала РИА Новости Елена Краснова, концертмейстер камерного оркестра и солистка Новгородской филармонии.
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