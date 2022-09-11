19:29 11.09.2022 (обновлено: 19:30 11.09.2022)
Новгородская область приобрела инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР
Новгородская область приобрела для оркестра инструменты, сделанные в монастыре в ЛНР
Музыканты камерного оркестра Новгородской филармонии
ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Правительство Новгородской области приобрело для оркестра инструменты, сделанные в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости игумен Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Варфаламей.
Игумен Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Варфаламей.
"Начинаем сотрудничать (с Новгородской областью – ред.). Хорошо, что наш труд востребован. Дай Бог, чтобы эти инструменты своим звуком приносили радость тем людям, которые их слышали. Потому что музыка – это отдельный язык, который души человека и стараемся, чтобы скрипки, которые мы делаем своими руками несли светлое и прекрасное", - сказал Варфаламей.
По словам собеседника агентства, мастерская, находящаяся непосредственно в монастыре, специализируется на изготовлении скрипок. Прибывшие в Луганск музыканты камерного оркестра Новгородской филармонии на месте ознакомились с инструментами и сыграли на них.
"Очень приятный тембр (у инструмента – ред.), приятный звук. Мне нравится. Я думаю, что мастер вкладывает часть своей души в изготовление инструмента, тем более, если это духовный человек", - прокомментировала РИА Новости Елена Краснова, концертмейстер камерного оркестра и солистка Новгородской филармонии.